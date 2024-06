Sans Papiers holt 0:2 gegen Bozok Wien auf

Details Montag, 17. Juni 2024 22:07

Bozok Wien und Sans Papiers lieferten sich ein mitreißendes Spiel in der 1. Klasse B. Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden. Bozok Wien ging früh in Führung und baute diese im zweiten Durchgang weiter aus, bevor Sans Papiers - die aufgrund fehlender Spieler am Beginn zu zehnt spielen mussten - mit einer bemerkenswerten Aufholjagd in den letzten Minuten den Ausgleich erzielte.

Bozok Wien geht in Führung

Bozok Wien übernahm schnell die Kontrolle über das Spielgeschehen und drängte Sans Papiers tief in deren Hälfte. Vorerst gibt es aber keinen Treffer zu sehen. In der 41. Minute zahlte sich der Druck schließlich aus: Osman Yildiz traf für Bozok Wien zum 1:0 und brachte sein Team damit in Führung. Es war ein gut herausgespieltes Tor, das die Heimmannschaft kurz vor der Halbzeit in eine komfortable Position brachte.

Dramatische Schlussphase bringt den Ausgleich

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Bozok Wien erneut den Druck und wollte die Führung weiter ausbauen. In der 65. Minute war es dann wieder Osman Yildiz, der für das 2:0 sorgte. Mit seinem zweiten Treffer des Abends schien er die Partie zugunsten der Gastgeber zu entscheiden.

Doch Sans Papiers gab sich nicht geschlagen. In der 78. Minute gelang Yaya Ceesay der Anschlusstreffer zum 1:2. Dieser Treffer brachte neue Hoffnung in die Reihen der Gäste, die nun alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel wurde in den letzten Minuten zunehmend hektischer, mit Chancen auf beiden Seiten.

Dann, in der 89. Minute, geschah das Unvermeidliche: Nnamdi Okalanwa erzielte den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 2:2 für Sans Papiers. Mit diesem späten Tor sicherten sich die Gäste einen Punkt und ließen die Gastgeber enttäuscht zurück. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff, und das Spiel endete mit einem gerechten Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Hüyük Yilmaz (Trainer Bozok): "Nach einer 2:0-Führung kassierten wir durch individuelle Fehler Gegentore und spielten unentschieden, was natürlich sehr bitter ist. Die gegnerische Mannschaft spielte bereits in den ersten 20 Minuten mit 10 Mann, da Spieler fehlten. Die gegnerische Mannschaft war schwach. Wir mussten wegen verletzter und gesperrter Spieler in unserer Mannschaft mit Spielern aus der Reservemannschaft spielen. Der Schiedsrichter war sehr gut."

Aufstellungen:

Bozok Wien: Abdullah Süzgen, Yusuf Kaya, Mehmet Özgül, Yunus Akdogan, Alisan Kalkan, Kemal Türkmen, Osman Yildiz, Göker Köymen (K), Remzi Catalbas, Elkhan Eyyubov, Mert Ücüncü

Ersatzspieler: Mustafa Atmaz, Ugur Kilic, Ercan Karabulut, Ali Camci, Asim Rexhepi

Trainer: Hüyük Yilmaz

Sans Papiers: Anayo Anthony Udogwu - Chibueze Emmanuel Ugwoke, Emmanuel Eluke, Collins Okoro (K), Amanortey Kisseih - Machi Sunday, Arinze Abazuh, Yaya Ceesay, Celestine Ekwulugo - Mohammad Mussawi, Nnamdi Okalanwa

Ersatzspieler: Bakary Dampha, Bahraldin Moradi, Stanley Junior Gibson, Lamidi Bamgbala

Trainer: Stanly Alphonsus

1. Klasse B: Bozok Wien : Sans Papiers - 2:2 (1:0)

89 Nnamdi Okalanwa 2:2

78 Yaya Ceesay 2:1

65 Osman Yildiz 2:0

41 Osman Yildiz 1:0

Details

