Bozok Wien entführt drei Punkte von Vorwärts Wien 2016

Bozok Wien konnte sich am Samstag knapp aber doch mit 2:1 gegen den SV Vorwärts Wien 2016 durchsetzen. Trotz einer späten roten Karte für Bozok Wien gelang es ihnen, das entscheidende Tor in der Nachspielzeit zu erzielen und damit das Spiel für sich zu entscheiden. Bozok Wien beendet die Saison damit auf dem vorletzten Tabellenplatz, während Vorwärts Letzter wurde.

Frühe Führung für Bozok Wien

Die Gäste starten besser ins Spiel. Nach 13 Minuten setzte Bozok Wien das erste Ausrufezeichen. Mehmet Özgül nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr des SV Vorwärts Wien 2016 und erzielte das 1:0 für Bozok Wien.

Doch der SV Vorwärts Wien 2016 ließ sich davon nicht beirren und suchte den schnellen Ausgleich. In der 22. Minute wurden sie für ihren Einsatz belohnt. Max Zachistal brachte den Ball nach einer schönen Kombination im Tor von Bozok Wien unter und sorgte für den verdienten Ausgleich zum 1:1. Mit diesem Spielstand ging es schließlich auch in die Halbzeitpause.

Späte Entscheidung und dramatische Schlussminuten

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. Beide Teams kämpften um jeden Ball. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem jedoch zunächst keine weiteren Tore fielen.

Als sich das Spiel schon dem Ende näherte und vieles auf ein Unentschieden hindeutete, überschlugen sich in den letzten Minuten die Ereignisse. In der Nachspielzeit passierte dann das, womit viele nicht mehr gerechnet hatten: Murat Bikmaz erzielte in der 90. Minute das entscheidende Tor für Bozok Wien und brachte sein Team in Führung. Kurz darauf erhielt Bozoks Mehmet Özgül die rote Karte wegen einer Tätlichkeit, was am Ergebnis aber nichts mehr änderte.

Stimme zum Spiel:

Eray Uyar (Sportlicher Leiter Bozok): "Wir haben das Spiel gut begonnen. Unser Team hatte die ganze Zeit die Kontrolle. Zum Ende hin wurde es aber ein bisschen spannend, denn beide Mannschaften standen unter Druck. Niemand wollte Letzter in der Liga werden. Wir waren das glückliche Team. Beide Mannschaften waren während des gesamten Spiels nervös, aber wir haben es geschafft, zu gewinnen. Jetzt freuen wir uns über die Sommerpause, die sich alle mehr als verdient haben."

Aufstellungen:

Vorwärts Wien 2016: Raphael Kraml, Serdin Alkan, Nabi Alizada, Christopher Haidl (K), Erkin Alkan, Max Zachistal, Florian Langer, Denis Markovic, Aleksandar Subotic, Jo-Nico Cuncl, Manuel Streif

Ersatzspieler: Ali Shah, Rene Langer, Niklas Sachs, Furkan Adigözel, Daniel Knazar, Richie Chiemezie

Trainer: Rene Wolf



Bozok Wien: Ali Sevkin, Yusuf Kaya, Remzi Catalbas, Mehmet Özgül, Ahmed Zaid Nor, Osman Yildiz, Göker Köymen (K), Mert Ücüncü, Ebubekir Yildiz, Elkhan Eyyubov, Murat Bikmaz

Ersatzspieler: Aiman Ebrahim, Selcuk Demirel

Trainer: Hüyük Yilmaz

1. Klasse B: SV Vorwärts Wien : Bozok Wien - 1:2 (1:1)

92 Murat Bikmaz 1:2

22 Max Zachistal 1:1

14 Mehmet Özgül 0:1

