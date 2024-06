Trainer stellt sich bei Abschiedsspiel selbst auf und trifft: WBC-Freiheit bezwingt Prater SV

Details Samstag, 22. Juni 2024 23:27

WBC-Freiheit jubelte am Samstag über einen 2:1-Heimsieg gegen Prater SV. Nachdem die Gäste früh in Führung gegangen waren, kämpfte sich die Heimmannschaft zurück und sicherte sich den Sieg durch ein spätes Tor in der Schlussphase. Es war übrigens das Abschiedsspiel von WBC-Trainer Daniel Meyer, der auch gleich netzte.

Früher Rückstand für WBC-Freiheit

Die Gäste vom Prater SV hatten einen besseren Start und gingen schon in der 9. Minute in Führung. Angelo Vetchy traf zum 0:1 für Prater SV. Ein schlechter Start für die Heimmannschaft, die sich davon jedoch nicht entmutigen ließ.

WBC Freiheit fand allmählich besser ins Spiel und erarbeitete sich einige Chancen. In der 37. Minute schoss Daniel Meyer, der sein letztes Spiel als Trainer machte, das 1:1. Damit ging es in die Pause.

Spannende Schlussphase und entscheidender Treffer

Die zweite Halbzeit war genauso spannend wie die erste. Es gab viele Zweikämpfe und hitzige Situationen. Zunächst passierte aber in den gefährlichen Zonen wenig. Das sollte sich ändern. In der 85. Minute schoss Farhan Saifee das 2:1 für WBC-Freiheit. Dann brach die Schlussphase an und es gab einen weiteren Rückschlag für den Prater SV. Sabayon Sultani bekam die Gelb-Rote Karte und musste vom Platz. Nach 92 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und WBC-Freiheit hatte einen Sieg. Letztlich hatte WBC bei einem Elfmeter noch Glück, den die Gäste vergaben.

Stimme zum Spiel:

Daniel Meyer (Trainer WBC): "Es war für mich das letzte Spiel als Trainer von WBC Freiheit. Auf Wunsch des Vereins und der Spieler habe ich mich dieses Mal selbst aufgestellt, und natürlich wie schon bei meinem Abschiedsspiel vor 2 Jahren als Spieler hab ich bei meinem Abschiedsspiel als Trainer wieder genetzt. Das Spiel haben wir verdient gewonnen. In diesem Sinne möchte ich mich bei allen Funktionären und Spielern recht herzlich bedanken."

Aufstellungen:

WBC-Freiheit: Lukas Berger, Omid Amini, Daniel Meyer, Philipp Potlacnik (K), Thomas Bürringer, Farhan Saifee, Benjamin Ramadani, Sanel Veladzic, Rami Ben Ali, Mirsad Osmic, Schimon Megrelischwili

Ersatzspieler: Aaron Bassa, Samer Alsharif, Besnik Krasniqi, Gregoire Bilek, Eric Salomon

Trainer: Daniel Meyer

Prater SV: Khaled Rahmati - Branislav Karan (K), Baidullah Arabzada, Obinna James, Ezatullah Arabzadeh, Angelo Vetchy - Sayar Sharifi, Abdul Rasooli, Emirhan Özmen, Sabayon Sultani - Christopher Okoko

Ersatzspieler: Riadh Bouguerra, Delshad Zahrifi

Trainer: Alexander Rakowitz

1. Klasse B: WBC-Freiheit : Prater SV - 2:1 (1:1)

83 Farhan Saifee 2:1

37 Daniel Meyer 1:1

9 Angelo Vetchy 0:1

Details

