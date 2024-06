Meisterliches UD Süssenbrunn überrollt auch SC Kopten

Der SC Kopten hatte in der 26. Runde der 1. Klasse B gegen den bereits als Meister feststehenden UD Süssenbrunn keine Chance und musste eine bittere 0:7-Niederlage hinnehmen. Die Gäste aus Süssenbrunn dominierten das Spiel von Beginn an und ließen den Gastgebern kaum Möglichkeiten, ins Spiel zu finden. UD Süssenbrunn zeigte eindrucksvoll, warum sie die Meisterschaft verdient gewonnen haben.

Frühe Führung durch Postenrieder

Das Spiel begann mit sechs Minuten Verspätung, doch ab dem Anpfiff war die Marschroute klar. Die Gäste aus Süssenbrunn übernahmen sofort die Kontrolle und setzten die Gastgeber unter Druck. Bereits in der 13. Minute kam Markus Postenrieder zu einem ersten Abschluss, der allerdings noch keine Gefahr für den Torhüter Thomas Ebeid darstellte, der bereits nach 6 Minuten für den verletzten Selman Aydin eingewechselt werden musste. In der 20. Minute war es dann soweit: Postenrieder erzielte das 1:0 für UD Süssenbrunn, als sein Schuss von der rechten Außenbahn sich hinter dem Torhüter ins Netz senkte.

Nur acht Minuten später erhöhte Manuel Bergner auf 0:2. Nach einer präzisen Hereingabe von Postenrieder traf er aus etwa elf Metern ins linke Eck. Die Gäste dominierten weiterhin das Geschehen und ließen den SC Kopten kaum zur Entfaltung kommen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, nutzte Bergner erneut eine Hereingabe von rechts und erhöhte auf 0:3.

Überlegenheit auch in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Die Gäste traten weiterhin dominant auf, während der SC Kopten bemüht war, den Schaden in Grenzen zu halten. In der 61. Minute verwandelte Angelo Katusa einen Foul-Elfmeter sicher zum 0:4. Die Überlegenheit der Gäste war auch in der Folgezeit deutlich zu spüren.

Markus Postenrieder trug sich erneut in die Torschützenliste ein, als er in der 74. Minute einen Freistoßtrick von Strohmayer erfolgreich im Tor versenkte und auf 0:5 erhöhte. Nur zehn Minuten später zeigte Richard Strohmayer seine individuelle Klasse, als er aus 25 Metern ansatzlos abzog und ins rechte Eck traf, womit der Spielstand auf 0:6 gestellt wurde. In der letzten Minute der regulären Spielzeit sorgte Strohmayer erneut für Aufsehen, als er nach einer Hereingabe von rechts zum 0:7-Endstand einschob.

Der SC Kopten hatte in der zweiten Halbzeit einige wenige Chancen, aber die Abwehr der Gäste sowie deren Torhüter Hansjörg Starke hielten ihren Kasten sauber. Besonders bemerkenswert war eine Parade von Starke in der 89. Minute, als er einen Schuss von Bubacarr Jobe sensationell abwehrte.

Das Spiel endete nach einer Minute Nachspielzeit mit einem klaren 7:0 für UD Süssenbrunn, die damit in der Rückrunde alle 13 Spiele gewonnen haben und wieder einmal ihre Dominanz in dieser Saison eindrucksvoll unter Beweis stellten. Der SC Kopten konnte den Gästen nichts entgegensetzen und musste eine bittere Niederlage hinnehmen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (28580 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.