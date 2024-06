Rettungseinsatz überschattet Austria XVII versus ESV Ottakring

Details Montag, 24. Juni 2024 08:12

Doch überraschend mit 3:2 endete das Duell zwischen Austria XVII und ESV Ottakring in der 1. Klasse B. Das Spiel war hochspannend, immerhin gab es zwei Führungswechsel. Letztlich gewann aber das Heimteam knapp und beendet die Saison auf Platz 10 der Tabelle, während Ottakring Vierter wurde.

Blitzstart und frühe Führung

Nach nur fünf Minuten schlug die Heimmannschaft zum ersten Mal zu. Raphael Spies erzielte das 1:0 für Austria XVII und sorgte für einen perfekten Start seiner Mannschaft. Doch die Freude währte nicht lange, denn ESV Ottakring zeigte sich keineswegs beeindruckt und antwortete prompt. In der 11. Minute gelang Michael Tiroch der Ausgleichstreffer zum 1:1. Die Gäste bewiesen damit ihre Offensivstärke - Tiroch war eiskalt vor dem Tor. Und es kam noch besser für ESV Ottakring: Nur sechs Minuten später, in der 17. Minute, erzielte Michael Würzl das 1:2 und drehte damit das Spiel zugunsten der Gäste. Noch vor der Pause konnte Austria aber ausgleichen. In der 45. Minute erzielte Mohamad Kher Ali das wichtige 2:2 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Mit diesem Ausgleich ging es in die Pause, und beide Teams konnten sich auf die zweite Hälfte vorbereiten, die ebenfalls Spannung versprach.

Ausgleich vor der Pause und entscheidendes Tor in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv und beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Doch es dauerte bis zur 65. Minute, bis das entscheidende Tor fiel. Paul Leubner war der Mann des Spiels für Austria XVII und erzielte das 3:2, das sich letztlich als Siegtreffer herausstellen sollte. Trotz Bemühungen und Chancen auf beiden Seiten konnte ESV Ottakring nicht mehr ausgleichen. Überschattet wurde die zweite Halbzeit von einem Rettungseinsatz, nachdem sich Austrias Marco Ganser ohne Fremdeinwirkung die Hand gebrochen hatte. Die LIGAPORTAL-Redaktion wünscht dem jungen Mann schnelle Genesung.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Raab (Sportlicher Leiter Austria): "Ein wie ich fand absolut ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Chancen vorfanden! Was mir heute gefallen hat, war vorallem auch die läuferische Leistung der Mannschaft und das noch am Ende der Meisterschaft. Leider gab es heute auch eine schwere Handverletzung inklusive Rettungseinsatz in unseren Reihen! Um auch gleich ein positives Fazit zu ziehen. Wir haben unsere Punkteausbeute im Frühjahr verdreifacht - also bin ich als sportlicher Leiter natürlich sehr erfreut dass der Weg im positiven stimmt!"

Florian Wallenko (Sektionsleiter Ottakring): "Es war ein spannendes Saisonfinale, wo wir zumindest einen Punkt holen mussten, um den dritten Platz zu verteidigen. Leider kämpfen wir bis zum Schluss mit einer langen Verletzenliste und sind dementsprechend mit einem sehr kleinen Kader ins Spiel gegangen. Wir haben auch gut gespielt, und vor allem unsere Konterstärke immer wieder für gefährliche Situationen genützt, haben aber durch Standardsituationen vermeidbare Gegentore kassiert. Am Ende hat man gemerkt, dass die Luft draußen war und wir haben nach dem 3:2-Führungstreffer von Austria nicht mehr nachlegen können. Nichtsdestotrotz sind wir wieder mit unserer Saisonleistung sehr zufrieden und freuen uns auf die nächste Saison."

Aufstellungen:

Austria XVII: Tobias Lalics, Jakob Niederhuber, Felix Niederhuber, Vincent Dick, Raphael Spies, Paul Leubner, Markus Weisz, Christopher Yendi, Alexander Niederhuber (K), Simon Lampl, Mohamad Kher Ali

Ersatzspieler: Lukas Mesli, Marco Ganser, Ehsan Dalla

Trainer: Wilhelm Biricz

ESV Ottakring: Dalibor Popov, David Ploner, Philipp Wallenko, Mauro Alfayate Silvestre, Peter Eugster, Boban Ilic, Julian Scheweder, Michael Tiroch (K), Michael Würzl, Thomas Baumgartner, Josef Rabmer

Ersatzspieler: David Horstkotte, Florian Wallenko

Trainer: Florian Wallenko

1. Klasse B: Austria XVII : ESV Ottakring - 3:2 (2:2)

65 Paul Leubner 3:2

45 Mohamad Kher Ali 2:2

17 Michael Würzl 1:2

11 Michael Tiroch 1:1

5 Raphael Spies 1:0

