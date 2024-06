Glückloser FC Patron verliert gegen FC Brigittenau

Details Montag, 24. Juni 2024 20:18

FC Patron empfing am Samstagnachmittag den FC Brigittenau. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, mussten sich aber geschlagen geben. Das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg von Brigittenau. Die Gäste mussten aber alles in die Waagschale werfen, nachdem Patron durchaus offensiv agierte und auch gute Chancen hatte.

Gastgeber dominieren die erste Halbzeit

Die Gäste finden gut ins Spiel. Bereits in der 15. Minute gelang den Gästen die Führung - schöner Angriff über die Seite und Gökdeniz Yamuc drückt das Leder über die Linie. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. In der 28. Minute erhöhte dann Patron den Druck und sollte belohnt werden. Philipp Jorganovic versenkt das Leder zum Ausgleich im Tor. Damit ist wieder alles offen. Noch vor der Pause schwächen sich die Gäste selbst - Murat Uzar sieht Gelb-Rot.

Guter Start der Gäste in Hälfte zwei

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste entschlossen aus der Kabine und es sollte nicht lange dauern, ehe sie erneut in Führung gehen. Nayld Ngoulou Gampo macht nach einem Konter das Tor. Man wollte auch weiter nachlegen, daraus wird aber nichts. Es bleibt bis zum Schluss spannend, ehe der Schiedsrichter abpfeift. Bitter aus Sicht von Patron: Man traf einmal die Latte und zwei Mal die Stange.

Stimme zum Spiel:

Michael Frühwirth (Obmann Patron): "Wir hätten uns im Platzderby am letzten Spieltag natürlich einen anderen Ausgang des Spiels gewünscht, vor allem da Brigittenau Ende der erstem Halbzeit in Unterzahl gespielt hat. Zweite Halbzeit haben eigentlich nur noch wir gespielt und haben uns in einer Aktion auskontern lassen. Mit der Führung haben sie sich natürlich hinten reingestellt und uns ist leider nichts mehr gelungen. Wir sind aber trotz allem äußerst zufrieden mit der Entwicklung unserer Mannschaft über die gesamte Saison und werden, nachdem wir uns in der Sommerpause erholt haben, motiviert und zuversichtlich in die kommende Saison starten."

Aufstellungen:

Patron Wien: Sebastian Göschl - Luka Aleksic, Alessandro Zier, Lukas Anicic-Zuparic, Oliver Zlatovic, Philipp Jorganovic - Adrian Pribill (K), Muhamet Mahmutaj, Rafael Djukic, Admir Sabanovic - Marvin Salaam

Ersatzspieler: Marvin De Chavez, Dominic Lastro, Hamza Rashwan, Aykut Firat, Manuel Steiner, Sebastian Moser

Trainer: Gerald Göschl

FC Brigittenau: Hakan Kara (K), Sergen Toy, Leon Scheidl, Abdullah Ünal, Yakup Önsoy, Murat Uzar, Nayld Ngoulou Gampo, Ahmet Eren, Ömer Faruk Ersoy, Gökdeniz Yamuc, Ömer Kizilirmak

Ersatzspieler: Zeynel Kutlu, Talha Yilmazer, Nihat Seker

Trainer: Sezgin Sahingöz

1. Klasse B: FC Patron : FC Brigittenau - 1:2 (1:1)

64 Nayld Ngoulou Gampo 1:2

27 Philipp Jorganovic 1:1

19 Gökdeniz Yamuc 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.