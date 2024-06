ASV Gartenstadt holt sich drei Punkte gegen Sans Papiers

Details Montag, 24. Juni 2024 20:36

ASV Gartenstadt traf am Sonntag auf Sans Papiers. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und setzten sich mit 3:2 durch. Trotz eines frühen Rückstands bewiesen die Hausherren Kampfgeist und konnten letztlich den Sieg einfahren. Kaya erzielte einen Doppelpack.

Früher Schock und schnelle Antwort

Die Gäste erwischten den besseren Start und konnten in der 13. Minute durch Amanortey Kisseih in Führung gehen. Doch die Antwort des ASV Gartenstadt ließ nicht lange auf sich warten. In der 29. Minute gelang Fahrettin Kaya der Ausgleich -schöner Konter und schon war wieder alles offen.

Die Bemühungen des ASV Gartenstadt wurden kurz vor der Halbzeitpause erneut belohnt. In der 41. Minute erzielte Jürgen Oszvald das 2:1. Nach einem weiteren schnell ausgeführten Konter war er zur Stelle und brachte sein Team in Führung.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Hälfte begann mit einer verstärkten Offensive der Gäste, die auf den Ausgleich drängten. In der 50. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt. Bakary Dampha erzielte das 2:2 für Sans Papiers und brachte sein Team damit zurück ins Spiel. Das Spiel war nun wieder völlig offen.

Die entscheidende Phase des Spiels kam jedoch in der 67. Minute. Kaya, der bereits in der ersten Halbzeit getroffen hatte, erzielte sein zweites Tor und brachte den ASV Gartenstadt erneut in Führung.

In der Schlussphase versuchte Sans Papiers nochmals alles, um den erneuten Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr des ASV Gartenstadt stand sicher und ließ keine weiteren Gegentreffer zu.

Stimme zum Spiel:

Michael Marchart (Trainer Gartenstadt): "Wir haben dieses Mal mit der Reserve gespielt und einer sehr erfahrenen Mannschaft. Wir haben diese Erfahrung genutzt und mit aller Routine die drei Punkte geholt. Darüber freuen wir uns natürlich. Es war ein verdienter Sieg, auch wenn es uns der Gegner nicht leicht gemacht hat. Jetzt geht es in die Sommerpause. Die Saison hat lange gedauert und die Burschen haben sich eine Pause mehr als verdient."

Aufstellungen:

Gartenstadt: Lorenz Lobmaier - Philipp Jäger, Björn Bielec, Jürgen Hofstädter - Matthias Marchart, Benjamin Zukrigl, Agron Meta, Manuel Graf, Ivan Lovrinovic - Fahrettin Kaya (K), Jürgen Oszvald

Ersatzspieler: Sanel Ramovic, Michael Marchart, Roman Pickl

Trainer: Michael Marchart

Sans Papiers: Anayo Anthony Udogwu - Chibueze Emmanuel Ugwoke, Emmanuel Eluke, Collins Okoro, Amanortey Kisseih - Bakary Dampha, Machi Sunday, Stanley Junior Gibson (K), Yaya Ceesay, Celestine Ekwulugo - Nnamdi Okalanwa

Ersatzspieler: Mohammad Mussawi, Tokunboh Ogunya, Arinze Abazuh, Lamidi Bamgbala

Trainer: Stanly Alphonsus

1. Klasse B: Gartenstadt : Sans Papiers - 3:2 (2:1)

67 Fahrettin Kaya 3:2

50 Bakary Dampha 2:2

41 Jürgen Oszvald 2:1

29 Fahrettin Kaya 1:1

13 Amanortey Kisseih 0:1

