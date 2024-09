Was für ein Debüt: Real Wien dominiert Vorwärts Wien in einseitigem Duell

Details Samstag, 31. August 2024 17:18

Eine neue Saison, eine neue Chance. Das gilt umso mehr, wenn ein Verein neu gegründet wird. Im Aufeinandertreffen der 1. Klasse B konnte der SC Real Wien in seinem ersten Spiel einen deutlichen 4:0-Sieg gegen den SV Vorwärts Wien feiern. Nach einem torlosen ersten Durchgang gelang es den Gastgebern in der zweiten Hälfte, das Spiel durch eine starke Offensivleistung zu entscheiden. Das Spiel war geprägt von einer überlegenen Vorstellung der Heimmannschaft und einigen entscheidenden Fehlern der Gäste.

Chancenarmut trotz intensiver Bemühungen

Das Spiel begann, als Real Wien auf seinem Kunstrasenplatz in schwarzen Trikots mit weinroten Ärmeln antrat, während Vorwärts in grünen Trikots mit weißen Stutzen auflief. Trotz der sengenden Hitze entwickelte sich eine interessante Partie.

Bereits in der 10. Minute kam es zu einem ersten Schreckmoment, als Gästetorhüter Raphael Kraml nach einem Zusammenstoß behandelt werden musste. Dennoch konnte er weiterspielen, zeigte aber weiterhin leichte Benommenheit. Real Wien erarbeitete sich die erste Chance in der 22. Minute, als Alan Wozniak von der Strafraumgrenze abzog, doch Kraml im Tor der Gäste konnte sich auszeichnen. Weitere Chancen folgten in der 29. Minute, als Wozniak erneut sein Glück aus der Distanz versuchte und Kraml erneut zur Stelle war.

SV Vorwärts Wien konnte derweil keine nennenswerten Offensivaktionen verzeichnen, und so ging es mit einem 0:0 in die Pause. Die Trainer verzichteten auf Wechsel und schickten ihre Mannschaften unverändert in die zweite Halbzeit.

Real Wien setzt sich durch

In der zweiten Hälfte nahm das Spiel an Fahrt auf. In der 55. Minute erhielt Real Wien einen Elfmeter zugesprochen, den Alan Wozniak sicher verwandelte und sein Team in Führung brachte. Nur eine Minute später erhöhte Paul Werner auf 2:0, nachdem er von einem Fehlpass eines Verteidigers profitierte und den Ball im langen Eck versenkte.

Vorwärts Wien fiel es schwer, sich von diesem Doppelschlag zu erholen, und Real setzte nach. In der 66. Minute traf Mahesh Peiris mit einem präzisen Flachschuss ins rechte Eck zum 3:0. Die Gäste mussten in der 73. Minute einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Daniel Knazar nach einem Foulspiel die Rote Karte sah. Der nächste Nackenschlag folgte in der 81. Minute, als Trainer Rene Wolf wegen Kritik mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde.

Real Wien nutzte die numerische Überlegenheit und setzte den Schlusspunkt. Mahesh Peiris traf zunächst die Latte, Alan Wozniak staubte ab und erzielte das 4:0. Die Gäste waren nun komplett unterlegen und konnten keinen weiteren Widerstand leisten. Die Partie endete schließlich mit einem klaren 4:0-Sieg für Real Wien.

