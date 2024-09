RB Jedlesee chancenlos gegen Sportunion Mauer 1b: 0:9-Debakel

Details Montag, 02. September 2024 09:38

In einem einseitigen Spiel der 1. Klasse B (W) zeigte Sportunion Mauer 1b eine beeindruckende Leistung und deklassierte RB Jedlesee mit einem klaren 9:0-Kantersieg. Schon zur Halbzeit lag das Heimteam mit 0:8 zurück, während die Gäste ihre Dominanz über die gesamte Spieldauer hinweg demonstrierten. Insbesondere Kajetan De Giacomo und Patrick Häupl mit jeweils zwei Treffern und Marco Heiter gar mit einem Hattrick, ragten hervor und führten ihr Team zu einem glanzvollen Sieg.

Gäste deklassieren Gastgeber - 7 Tore in 27 Minuten

Die Partie zwischen RB Jedlesee und Sportunion Mauer 1b begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 4. Minute brachte Patrick Häupl die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später legte Kajetan De Giacomo nach und erhöhte auf 2:0, was die Weichen früh auf einen klaren Sieg stellte. Sportunion Mauer 1b ließ dem Heimteam kaum Raum zum Atmen und setzte die Abwehr von RB Jedlesee ständig unter Druck.

In der 11. Minute erzielte Marco Heiter das 3:0, womit er den Torreigen fortsetzte. Die Überlegenheit der Gäste war in dieser frühen Phase des Spiels schon überwältigend. Nur zwei Minuten später, in der 13. Minute, war es wieder Patrick Häupl, der mit seinem zweiten Tor des Tages das 4:0 markierte. RB Jedlesee wirkte bereits zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und fand kein Mittel gegen die Angriffswellen der Gäste.

Die Dominanz von Sportunion Mauer 1b setzte sich ungebrochen fort. In der 23. Minute traf Marius Kraus zum 5:0. Noch in derselben Minute erhöhte Marco Heiter mit seinem zweiten Tor auf 6:0. Die Defensive von RB Jedlesee war komplett aufgelöst, und die Gästemannschaft nutzte dies gnadenlos aus. Marco Heiter schraubte das Ergebnis in der 27. Minute sogar auf 7:0 hoch, womit er seinen Hattrick komplettierte.

Halbzeit-Debakel und ein letzter Nadelstich

Die erste Halbzeit sollte noch nicht zu Ende sein, ohne dass Serhii Volkov in der 41. Minute das 8:0 erzielte. Der Halbzeitstand von 0:8 war ein Ausdruck der totalen Überlegenheit von Sportunion Mauer 1b und der Hilflosigkeit des Heimteams.

In der zweiten Halbzeit nahm Sportunion Mauer 1b das Tempo etwas heraus, behielt jedoch die Kontrolle über das Spielgeschehen. RB Jedlesee versuchte, mehr Ordnung in das eigene Spiel zu bringen, konnte jedoch kaum offensive Akzente setzen. Die wenigen Angriffsversuche wurden meist schon im Mittelfeld von der aufmerksamen Defensive der Gäste gestoppt.

Der letzte Treffer des Spiels fiel schließlich in der 60. Minute durch Kajetan De Giacomo, der mit seinem zweiten Tor das 9:0 erzielte und damit den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte. Trotz weiterer Bemühungen gelang es RB Jedlesee nicht, den Ehrentreffer zu erzielen. Die Gäste hingegen schalteten nach dem neunten Tor merklich einen Gang zurück und verwalteten das Ergebnis bis zum Schlusspfiff.

__________ RB Jedlesee: Sebastian Gold, Aleksandar Djuricic, Andre Michalik, David Grasl, Justin Osmancevic, Jan Hack (K), Martin Holzreiter, Abdullah Al Hariri, Juliano Fröhlich, Berkant Görgülü, Jean Lesnik



Ersatzspieler: Patric Nawara, Josef Assar, Salman Tata, Nader Bouali, Ahmed Al-Karkhi, Philip Vukovich



Trainer: Rene Casny

__________ Sportunion Mauer: Niklas Kriz, Philipp Lukas, Christoffer Selzer, Patrick Häupl, Simon Dobner, Marco Heiter, Marius Kraus, Kajetan De Giacomo (K), Alexander Schlichtinger, Lionel Nzekwu, Omar Elkabash



Ersatzspieler: Daniel Balatka, Lukas Janda, Mateo Vincetic, Nikolas Stingic, Serhii Volkov



Trainer: Matthias Gagula , BSc

1. Klasse B: Jedlesee : Sportunion Mauer 1b - 0:9 (0:8)

60 Kajetan De Giacomo 0:9

41 Serhii Volkov 0:8

27 Marco Heiter 0:7

24 Marco Heiter 0:6

23 Marius Kraus 0:5

13 Patrick Häupl 0:4

11 Marco Heiter 0:3

6 Kajetan De Giacomo 0:2

4 Patrick Häupl 0:1

