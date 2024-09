Prater SV dreht Krimi gegen FC Patron

Details Montag, 02. September 2024 17:01

In einem fesselnden Match der 3. Runde der 1. Klasse B setzte sich der Prater SV mit 2:1 gegen den FC Patron durch. Die Partie begann mit einem schnellen Führungstor der Gäste, doch die Hausherren zeigten große Moral und kämpften sich eindrucksvoll zurück. Am Ende sicherte ein später Treffer den verdienten Heimsieg für den Prater SV.

Frühe Führung für FC Patron

Bereits in der 9. Minute gelang es den Gästen, den ersten Akzent zu setzen. Muhamet Mahmutaj nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gastgeber und erzielte das 1:0 für den FC Patron.

Die Spieler des Prater SV zeigten von diesem Zeitpunkt an mehr Engagement und erhöhten den Druck auf die Abwehrreihen des FC Patron. Ihr unermüdlicher Einsatz wurde schließlich in der 20. Minute belohnt, als Kadir Peker den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Der Treffer fiel nach einer sehenswerten Kombination.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Beide Mannschaften kamen mit neuem Elan zurück auf das Spielfeld, doch es war der Prater SV, der die entscheidenden Akzente setzen konnte. Bereits kurz nach Wiederanpfiff in der 46. Minute gelang Mohammad Kazem Ahmadi mit einem präzisen Schuss das 2:1 für die Gastgeber. Der FC Patron warf in der Schlussphase alles nach vorne, konnte aber kein Tor mehr erzielen - einmal scheiterte man am Aluminium.

Stimme zum Spiel:

Michael Frühwirth (Obmann Patron): "Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben uns dann aber nach dem Ausgleichstreffer irritieren lassen. Wir sind dann nicht mehr gefährlich nach vorne gekommen. Wir dann in der zweiten Hälfte direkt das zweite Gegentor bekommen, was uns nochmal zurückgeworfen hat. Gegen Ende hätten wir uns den Ausgleichstreffer verdient gehabt, weil wir sehr viel Druck nach vorne gemacht haben und hatten dann leider in der 90. Minute einen Stangenschuss von Luka Zhvania. Grundsätzlich sind wir vom Kampfgeist aber zufrieden."

1. Klasse B: Prater SV : FC Patron - 2:1 (1:1)

46 Mohammad Kazem Ahmadi 2:1

20 Kadir Peker 1:1

9 Muhamet Mahmutaj 0:1

