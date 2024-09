Spektakulärer 5:2-Sieg für ESV Ottakring gegen ASV Gartenstadt

Details Sonntag, 08. September 2024 15:42

In der 1. Klasse B konnte der ESV Ottakring einen deutlichen 5:2-Sieg gegen den ASV Gartenstadt feiern. Bereits in der ersten Halbzeit legte die Heimmannschaft den Grundstein für ihren Erfolg, während die Gäste im zweiten Durchgang vergeblich versuchten, ins Spiel zurückzufinden. Besonders Michael Würzl, dem ein Hattrick gelang, trat als Matchwinner der Hausherren auf.

Dominante erste Halbzeit des ESV Ottakring

Die Partie begann vielversprechend für den ESV Ottakring, der von Beginn an Druck auf die Defensive des ASV Gartenstadt ausübte. In der 32. Minute gelang es Michael Würzl, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Sein präziser Schuss ließ dem Torhüter der Gäste keine Chance und markierte das 1:0 für die Heimmannschaft.

Nur wenige Minuten später konnte der ESV Ottakring seine Führung weiter ausbauen. In der 39. Minute war es Valentin Tomek, der zum 2:0 traf. Der Offensivspieler nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr des ASV Gartenstadt und schob den Ball sicher ins Netz. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, die den Ottakringern eine solide Basis für den weiteren Spielverlauf bot.

Würzl gelingt Hattrick

Nach der Halbzeitpause ließ der ESV Ottakring nicht locker und erhöhte gleich in der 47. Minute durch Michael Würzl auf 3:0. Der Doppeltorschütze zeigte erneut seine Klasse und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Doch auch der ASV Gartenstadt konnte sich in der zweiten Hälfte ins Spiel einbringen. Agron Meta verkürzte in der 56. Minute auf 3:1 und brachte seine Mannschaft wieder ein wenig heran.

Die Hoffnung der Gäste währte jedoch nur kurz, denn der ESV Ottakring zeigte sich unbeeindruckt und antwortete in der 84. Minute mit einem weiteren Treffer von Michael Würzl, der somit seinen Hattrick perfekt machte. Sein drittes Tor zum 4:1 war eine eindrucksvolle Demonstration seiner Offensivqualitäten und besiegelte die Niederlage des ASV Gartenstadt endgültig.

Doch die Torflut war noch nicht beendet. Nur vier Minuten später, in der 88. Minute, erhöhte Aitor Sainz Martinez auf 5:1 und krönte damit eine herausragende Mannschaftsleistung. Der ASV Gartenstadt konnte in der 90. Minute durch Christian Muckenhuber noch einmal auf 5:2 verkürzen, doch der Treffer hatte nur noch statistischen Wert.

__________ ESV Ottakring: Dalibor Popov, Philipp Wallenko, Mauro Alfayate Silvestre, Peter Eugster, Luis Angel Vera Parada, Daniel Sandu, Boban Ilic, Markus Adam (K), Thomas Baumgartner, Valentin Tomek, Michael Würzl



Ersatzspieler: Sefa Demirbas, Julian Scheweder, Aitor Sainz Martinez, Sebastian Wiegand



Trainer: Florian Wallenko

__________ Gartenstadt: Lorenz Lobmaier - Philipp Jäger, Björn Bielec, Mario Bojic, Jürgen Hofstädter - Daniel Krömker, Christian Muckenhuber, Mohammad Dawwod Sarwari, Agron Meta, Ivan Lovrinovic - Fahrettin Kaya (K)



Ersatzspieler: Sanel Ramovic, Johannes Swoboda, Marco Paljusi, Alexander Strobl, David Halmer, Nikolaos Gialuris



Trainer: Michael Marchart

1. Klasse B: ESV Ottakring : Gartenstadt - 5:2 (2:0)

92 Christian Muckenhuber 5:2

88 Aitor Sainz Martinez 5:1

84 Michael Würzl 4:1

56 Agron Meta 3:1

47 Michael Würzl 3:0

39 Valentin Tomek 2:0

32 Michael Würzl 1:0

