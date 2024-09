Real Wien siegt dank Wozniak-Dreierpack souverän gegen WBC-Freiheit

Real Wien konnte sich in der 1. Klasse B in einem hart umkämpften Match mit 3:1 gegen WBC-Freiheit durchsetzen. Alan Wozniak war der Mann des Spiels, denn er erzielte alle drei Tore für die Gastgeber. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs von Mirsad Osmic konnte WBC-Freiheit den Druck von Real nicht standhalten und musste sich letztlich geschlagen geben.

Frühe Dominanz von Real Wien

Von Beginn an zeigten die Gastgeber in dunkelblauen Trikots mit weinroten Ärmeln, dass sie das Spiel dominieren wollten. Schon in den ersten Minuten gab es leichte Vorteile für Real Wien, auch wenn zählbare Erfolge zunächst ausblieben. Ein erster Abschluss von Stefan Faltl nach Vorlage von Simon Zarrinkamari ging knapp über das Tor. Auf Seiten der Gäste, die in leuchtgelben Trikots aufliefen, fand man zunächst schwer ins Spiel. Ein erster Schuss von Chourach Ahmad landete direkt beim Torhüter Kurt Bortoli.

In der 24. Minute gelang dann der erste Durchbruch: Alan Wozniak erkannte, dass Torhüter Lukas Berger zu weit rechts stand und schoss aus knapp 25 Metern ins linke Eck zur 1:0-Führung für Real Wien. Trotz dieser Führung blieb die Partie hart umkämpft. WBC-Freiheit hatte ebenfalls Chancen, so verfehlte Mirsad Osmic mit einem Seitfallzieher nach einer Flanke von Ramy Al Ali nur knapp das Tor. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Gäste Pech, als Al Ali im Zentrum um Zentimeter zu spät kam, um eine scharfe Hereingabe von links zu verwerten.

Man of the Match sorgt für die Entscheidung

Die zweite Hälfte begann ohne Wechsel bei den Gastgebern. Doch WBC-Freiheit kam entschlossen aus der Kabine und setzte Real unter Druck. In der 56. Minute gelang Mirsad Osmic schließlich der verdiente Ausgleich mit einem direkten Freistoß aus 20 Metern, der unhaltbar im Netz landete. Doch die Freude bei WBC-Freiheit währte nicht lange. Nur acht Minuten später nutzte Alan Wozniak einen Fehler der gegnerischen Verteidigung im Aufbau und spitzelte den Ball am herauslaufenden Torhüter vorbei zur erneuten Führung für Real Wien.

Der Druck auf die Gäste erhöhte sich weiter, und in der 60. Minute musste Real Wien nach einer Gelb-Roten Karte gegen Patrick Damböck wegen eines Foulspiels in Unterzahl weiterspielen. Alan Wozniak setzte in der 75. Minute mit seinem dritten Tor zum 3:1 den Schlusspunkt. Doch auch WBC-Freiheit blieb nicht ungeschoren, als Shemshi Sefuli in der 84. Minute ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz der numerischen Ausgeglichenheit konnte WBC-Freiheit keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Kurz vor Spielende traf Wozniak noch einmal aus zwölf Metern die linke Stange, was jedoch keinen weiteren Treffer mehr einbrachte.

Nach 90 Minuten regulärer Spielzeit und vier Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem verdienten 3:1-Sieg für Real Wien. Die Gastgeber haben damit drei wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze eingefahren und sind nach 2 Runden Tabellenführer, während WBC-Freiheit trotz guter Ansätze diesmal ohne Punkte blieb.

Aufstellungen:

Real Wien:

Kurt Bortoli, Asser Chebbi (76. Thomas Gerges), Lukas Kallenda, Simon Zarrinkamari, Alexander Jank, Stefan Faltl (59. Lukas Miksch), Florian Wenner, Mahesh Peiris (61. Colin Knoflach), Alan Wozniak, Paul Werner, Patrick Damböck (K)

Ersatzspieler: Erik Winkler, Felix Möller, Colin Knoflach, Tino Savic, Thomas Gerges, Lukas Miksch

Trainer: Zoran Curuvija

WBC-Freiheit:

Lukas Berger, Shemshi Sefuli, Chourach Ahmad (HZ. Mario Adelsberger), Aaron Bassa, Milan Stavrich (7. Lucas Kelner), Mirsad Osmic, Rami Ben Ali (29. Thomas Pfaffelmoser), Schimon Megrelischwili, Thomas Bürringer (K/34. Omid Amini), Ramy Al Ali, Samuel Berthold

Ersatzspieler: Denis Dogan, Omid Amini, Mario Adelsberger, Lucas Kelner, Thomas Pfaffelmoser, Nermin Osmic

Trainer: Christian Kelner

Schiedsrichter: Vojislav Kostic, Damir Hadzimuratovic (1. Assistent) und Nedeljko Laus.

Essling, 50 Zuseher

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (34180 Bonuspunkte)

1. Klasse B: Real Wien : WBC-Freiheit - 3:1 (1:0)

75 Alan Wozniak 3:1

64 Alan Wozniak 2:1

56 Mirsad Osmic 1:1

24 Alan Wozniak 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.