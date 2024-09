Sportunion Mauer 1b triumphiert mit 5:0 gegen Austria XVII

Details Montag, 09. September 2024 10:01

In einem dominanten Auftritt setzte sich Sportunion Mauer 1b mit einem beeindruckenden 5:0 gegen Austria XVII durch. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Hausherren den Grundstein für ihren deutlichen Sieg. Auch in der zweiten Halbzeit zeigte die Mannschaft von Trainer Matthias Gagula keine Schwächen und konnte den Kantersieg einfahren. Nach dem 9:0 vergangene Woche gegen RB Jedlesee, gelang der "Zweiermannschaft" des Regionalligisten der nächste klare Erfolg.

Blitzstart von Sportunion Mauer 1b

Schon früh im Spiel zeigten die Gastgeber, dass sie an diesem Tag keine Gnade walten lassen würden. Bereits in der 6. Minute gelang Patrick Häupl das Führungstor zum 1:0. Mit einem präzisen Abschluss ließ er dem Torhüter von Austria XVII keine Chance und brachte Sportunion Mauer 1b in Führung.

Die frühe Führung gab den Hausherren merklich Aufwind und sie drängten weiter auf das Tor der Gäste. Bereits zum Saisonauftakt letzte Woche konnte man mit einem 9:0 einen Kantersieg feiern und auch diesmal setzte man zu einem solchen an. Nach einer kurzen Phase des Abtastens erhöhte Dominik Bartos in der 33. Minute auf 2:0. Bartos nutzte eine Unachtsamkeit in der Verteidigung von Austria XVII und netzte souverän ein. Nur drei Minuten später, in der 36. Minute, war es erneut die Sportunion Mauer 1b, die jubeln durfte. Dieses Mal war es Christoffer Selzer, der mit einem platzierten Schuss das 3:0 markierte.

Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und es zeichnete sich ab, dass Austria XVII an diesem Tag wenig entgegenzusetzen hatte.

Weitere Tore und eine rote Karte

Auch nach der Pause blieb das Bild unverändert. Sportunion Mauer 1b dominierte das Geschehen und ließ keine Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. In der 74. Minute baute Kajetan De Giacomo die Führung weiter aus. Nach einem schönen Spielzug war er zur Stelle und schoss zum 4:0 ein.

Doch damit war der Torhunger der Hausherren noch nicht gestillt. In der 81. Minute erzielte Dominik Bartos seinen zweiten Treffer des Tages. Mit einem sehenswerten Abschluss besorgte er den 5:0-Endstand. Bartos war an diesem Tag einer der herausragenden Akteure auf dem Platz und krönte seine starke Leistung mit einem Doppelpack.

In der Schlussminute kam es noch zu einem unschönen Ereignis. Lionel Nzekwu von Sportunion Mauer 1b sah in der 90. Minute wegen einer Beleidigung die rote Karte und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen. Trotz der numerischen Unterlegenheit in den letzten Minuten gelang es Austria XVII nicht, das Ehrentor zu erzielen. Die Partie endete schließlich mit einem klaren 5:0-Sieg für Sportunion Mauer 1b.

__________ Sportunion Mauer: Niklas Kriz, Christoffer Selzer, Alexander Schlichtinger, Albin Jakob, Patrick Häupl, Marco Heiter, Marius Kraus, Kajetan De Giacomo (K), Nikolas Stingic, Lionel Nzekwu, Dominik Bartos



Ersatzspieler: Andreas Filz, Illia Ruchko, Lukas Janda, Mateo Vincetic, Serhii Volkov, Omar Elkabash



Trainer: Matthias Gagula , BSc

__________ Austria XVII: Tobias Lalics, Adrian Glavas, Felix Niederhuber, Matthias Soos, Paul Leubner, David Vasina, Markus Weisz, Alexander Niederhuber (K), Sebastian Siegmund, Mihailo Djordjevic, Lukas Holzer



Ersatzspieler: Martino Pollany, Balint Fehervari, Marco Ganser, Lukas Leubner



Trainer: Wilhelm Biricz

1. Klasse B: Sportunion Mauer 1b : Austria XVII - 5:0 (3:0)

81 Dominik Bartos 5:0

74 Kajetan De Giacomo 4:0

36 Christoffer Selzer 3:0

33 Dominik Bartos 2:0

6 Patrick Häupl 1:0

