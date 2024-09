Pöll macht für Penarol Wien gegen RB Jedlesee Sack zu

Details Montag, 09. September 2024 18:30

In einem spannenden Aufeinandertreffen der 1. Klasse B setzte sich Penarol Wien gegen RB Jedlesee durch. Das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Gastgeber. Zwar machten es die Jedleseer kurz noch einmal spannend, Penarol baute die Führung in der Nachspielzeit aber noch einmal aus.

Führung für Penarol Wien

Das Spiel zwischen Penarol Wien und RB Jedlesee begann vielversprechend und mit hoher Intensität. Beide Teams zeigten sich von Beginn an kämpferisch und ambitioniert. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gelang es Penarol Wien in der 45. Minute, den ersten Treffer der Partie zu erzielen. Julian Schertler brachte die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung.

Penarol baut Führung aus

Nach der Pause kamen beide Mannschaften motiviert zurück aufs Feld. Penarol Wien schaffte es, den Schwung aus der ersten Halbzeit mitzunehmen und erhöhte in der 62. Minute vom Elfmeterpunkt durch Zacharias Kircher auf 2:0.

In der Schlussphase des Spiels wurde es noch aber noch einmal spannend. RB Jedlesee versuchte alles, um den Rückstand aufzuholen, und erzielte in der 90. Minute durch David Grasl den 2:1-Anschlusstreffer vom Elfmeterpunkt. Dieser späte Treffer schien noch einmal für Hoffnung bei den Gästen zu sorgen. Doch die Freude währte nur kurz. Fast im direkten Gegenzug stellte Lukas Pöll in der selben Minute den alten Abstand wieder her und besiegelte mit seinem Tor zum 3:1 den Sieg für Penarol Wien.

Stimme zum Spiel:

Paul Gorbach (Trainer Penarol): "Wir sind gut ins Spiel gestartet und haben noch in der ersten Halbzeit verdient den Führungstreffer erzielt. Wir hätten das Spiel wahrscheinlich früher entscheiden können, aber schließlich haben wir dennoch sowohl den Kampf gegen die Hitze als auch gegen den Gegner gewonnen. Mit der Leistung und dem Einsatz können wir zufrieden sein.

1. Klasse B: Penarol : Jedlesee - 3:1 (1:0)

95 Lukas Pöll 3:1

90 David Grasl 2:1

62 Zacharias Kircher 2:0

45 Julian Schertler 1:0

Details

