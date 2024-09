4:3-Auswärtssieg! RB Jedlesee triumphiert spät in einem packenden Duell gegen WBC-Freiheit

Details Samstag, 21. September 2024 21:29

In einem spannenden Spiel der 1. Klasse B konnte sich RB Jedlesee mit 4:3 gegen WBC-Freiheit durchsetzen. Nach einer abwechslungsreichen Partie, in der die Führung mehrfach wechselte, erzielte Berkant Görgülü in der Schlussphase das entscheidende Tor. Trotz intensiver Bemühungen der Gastgeber konnte WBC-Freiheit den Ausgleich nicht erzielen und musste sich geschlagen geben.

Gäste gehen zwei Mal in Führung

Jedlesee startete stark und konnte bereits in der 19. Minute durch Martin Holzreiter in Führung gehen. WBC-Freiheit ließ sich jedoch nicht beeindrucken und antwortete prompt. Nur eine Minute später gelang Schimon Megrelischwili nach einer Vorlage von Robert Hohenecker der Ausgleich.

In der Folgezeit drückten beide Teams auf den nächsten Treffer. Nach einem Freistoß in der 30. Minute brachte Manuel Jungmann Jedlesee erneut in Führung. WBC-Freiheit hatte in der ersten Halbzeit noch einige Chancen, darunter einen vielversprechenden Schuss von Eric Salomon, der jedoch nur die Außenstange traf.

Dramatische zweite Halbzeit mit Platzverweis

Die zweite Halbzeit begann wie die erste, mit viel Druck von WBC-Freiheit. Dennoch waren es die Gäste, die den nächsten Treffer erzielten. In der 61. Minute verwandelte David Grasl einen Elfmeter sicher zum 1:3 für RB Jedlesee, nachdem er selbst im Strafraum gefoult worden war.

WBC-Freiheit gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 68. Minute erzielte Samer Alsharif per Kopfball nach einem Freistoß den Anschlusstreffer zum 2:3. Kurz darauf sah Robert Hohenecker die Gelb-Rote Karte und WBC-Freiheit musste das Spiel in Unterzahl fortsetzen.

Trotz des Rückschlags gelang es WBC-Freiheit, den Ausgleich zu erzielen. Samer Alsharif war erneut zur Stelle und schoss in der 73. Minute den Ball nach einer Flanke volley ins Netz. Das Spiel war nun völlig offen, und beide Teams kämpften verbissen um den Sieg.

Entscheidung in Minute 89

In den letzten Minuten des Spiels wurde es noch einmal richtig spannend. Jedlesee konnte in der 89. Minute durch Berkant Görgülü, der kurz zuvor eingewechselt worden war, erneut in Führung gehen. Görgülü traf nach einer Vorlage von Martin Holzreiter und brachte sein Team mit 4:3 in Front.

WBC-Freiheit hatte in der Nachspielzeit noch eine große Chance zum Ausgleich. Rami Ben Ali schoss jedoch aus kurzer Distanz über das Tor und vergab damit die letzte Gelegenheit für sein Team. Mit dem Schlusspfiff endete die Partie schließlich mit einem 4:3-Sieg für RB Jedlesee.

Aufstellungen:

WBC-Freiheit:

Lukas Berger, Robert Hohenecker, Samuel Berthold, Nermin Osmic, Omid Amini, Rexh Iberhysaj, Eric Salomon, Schimon Megrelischwili, Mirsad Osmic (K), Mario Adelsberger, Avdenago Hohenecker

Ersatzspieler: Patrik Bokjanc, Ramy Al Ali, Barsan Qasim, Rami Ben Ali, Samer Alsharif, Thomas Pfaffelmoser

Trainer: Christian Kelner

RB Jedlesee:

Sebastian Gold, Manuel Jungmann, Lukas Weiss, Andre Michalik, David Grasl, Nader Bouali, Jan Hack, Martin Holzreiter, Abdullah Al Hariri, Philip Vukovich (K), Juliano Fröhlich

Ersatzspieler: Hajrudin Osmancevic, Berkant Görgülü, Ahmad Ahmad, Salman Tata, Mustafa Aldulaimi, Ahmed Al-Karkhi

Trainer: Daniel Walter

Karten:

Robert Hohenecker (Gelb 38. Unsportl/Gelb-Rot 70. Foul) bzw. Juliano Fröhlich (13. Unsportl.), Lukas Weiss (39. Unsportl.), David Grasl (67. Unsportl.).

Schiedsrichter: Bagir Tunc, Bilal Penjo (1. Assistent) und Skender Bedzeti (2. Assistent).

Stadlau, 80 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (35530 Bonuspunkte)

1. Klasse B: WBC-Freiheit : Jedlesee - 3:4 (1:2)

89 Berkant Görgülü 3:4

73 Samer Alsharif 3:3

68 Samer Alsharif 2:3

61 David Grasl 1:3

30 Manuel Jungmann 1:2

20 Schimon Megrelischwili 1:1

19 Martin Holzreiter 0:1

