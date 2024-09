Spannendes Duell zwischen FC Patron und FC Brigittenau endet 1:1

In einem aufregenden Spiel der 7. Runde der 1. Klasse B trafen der FC Patron und der FC Brigittenau aufeinander. Die Gastgeber, die in roten Trikots und Hosen sowie schwarzen Stutzen spielten, hatten einen starken Start und führten zur Halbzeit mit 1:0. Die Gäste, die in türkisen Trikots und Hosen sowie weißen Stutzen antraten, kämpften jedoch tapfer und konnten in der zweiten Halbzeit den Ausgleich erzielen. Am Ende trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1-Unentschieden.

Starke erste Halbzeit von Patron

Beide Teams starteten motiviert in die Partie, und die ersten Chancen ließen nicht lange auf sich warten. In der 12. Minute hatte Brigittenaus Emre Ulusoy eine große Möglichkeit, als sein Schuss aus 19 Metern an die Unterkante der Latte ging. Das war ein erstes Warnsignal für Patron, das dann das Spielgeschehen mehr und mehr an sich riss.

Der FC Patron zeigte sich daraufhin entschlossener und kam in der 16. Minute durch Philipp Jorganovic zu einem gefährlichen Freistoß, der knapp über das linke Kreuzeck strich. Nur wenige Minuten später parierte Gästetorhüter Hakan Kara einen direkten Freistoß von Burak Ulusoy aus halbrechter Position. Die Gastgeber drängten weiter und erarbeiteten sich einige gute Chancen, darunter ein Lupfer von Ogulcan Sagiroglu und ein Distanzschuss von Ivan Apanovic, die beide knapp am Tor vorbeigingen.

In der 35. Minute bekam der FC Patron einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Burak Ulusoy im Strafraum gefoult worden war. Der Gefoulte trat selbst an, setzte den Ball jedoch über das Tor. Kurz vor der Halbzeit konnte dann Philipp Jorganovic das 1:0 für Patron erzielen. Sein direkter Freistoß aus 20 Metern schlug rechts an der Mauer vorbei ins rechte Eck ein und ließ Torhüter Hakan Kara keine Chance.

Brigittenau dreht auf

Nach der Pause kam der FC Brigittenau stark zurück ins Spiel. Bereits in der 47. Minute musste Patron-Torhüter Sebastian Göschl einen Schuss von Yunus Karakaya parieren. Das Spiel blieb spannend, und in der 53. Minute verschätzte sich Innenverteidiger Adrian Pribill bei einem weiten Ball, was Übejit Ersoy die Chance gab, aus guter Position zu schießen, aber den Ball links am Tor vorbeizog.

In der 71. Minute wurde den Gästen ein Elfmeter zugesprochen. Emre Ulusoy trat an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich, obwohl der Torhüter im richtigen Eck war. Der Schuss war einfach zu platziert. Der Ausgleich beflügelte den FC Brigittenau, der auf den Siegtreffer drängte. Nur zwei Minuten später legte Sezer Kurt den Ball für Emre Ulusoy auf, dessen Schuss von der Strafraumgrenze jedoch vom Torhüter gehalten wurde.

In den letzten Minuten der Partie häuften sich die Chancen für die Gäste. In der 85. Minute scheiterte Sezer Kurt aus kurzer Distanz an Sebastian Göschl. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte Übejit Ersoy noch eine 100%ige Chance, die er jedoch vergab. So blieb es beim 1:1-Unentschieden, als der Schiedsrichter das Spiel nach 93 Minuten abpfiff.

Aufstellungen:

Patron Wien:

Sebastian Göschl - Luka Aleksic, Lukas Anicic-Zuparic, Adrian Pribill (K), Philipp Jorganovic - Ogulcan Sagiroglu, Ivan Apanovic (82. Luka Zhvania), Rafael Djukic, Admir Sabanovic - Muhamet Mahmutaj (82. Aykut Firat), Burak Ulusoy (90. Marvin De Chavez)

Ersatzspieler: Steven Bauer, Luka Zhvania, Halit Türkmen, Marvin De Chavez, Aykut Firat, Dominic Lastro

Trainer: Ing. Gerald Göschl

FC Brigittenau:

Hakan Kara, Sergen Toy, Leon Scheidl, Murat Uzar, Kadir Ceker, Yunus Karakaya, Emre Ulusoy, Nayld Ngoulou Gampo (HZ. Zeynel Kutlu/66. Talha Ulusoy), Sezer Kurt, Übejit Ersoy, Szymon Solatan (K)

Ersatzspieler: Daniel Sostaric, Zeynel Kutlu, Talha Ulusoy, Talha Yilmazer

Trainer: Sezgin Sahingöz

Gelbe Karten:

Philipp Jorganovic (17. Foul), Lukas Anicic-Zuparic (65. Unsportl.), Ogulcan Sagiroglu (91. Foul) bzw. Leon Scheidl (15. Foul), Emre Ulusoy (69. Unsportl.), Murat Uzar (75. Foul), Sergen Toy (86. Foul).

Schiedsrichter: Sascha Balderer, Nicolas Hubertus Meyer (1. Assistent) und Sven Luttenberger (2. Assistent)

WAF-Gruabn, 30 Zuseher

1. Klasse B: FC Patron : FC Brigittenau - 1:1 (1:0)

71 Emre Ulusoy 1:1

44 Philipp Jorganovic 1:0

