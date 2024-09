Tor-Festival bei Prater SV: Sportunion Mauer 1b triumphiert mit 8:2

Details Sonntag, 29. September 2024 09:01

In der 7. Runde der 1. Klasse B (W) trafen Prater SV und Sportunion Mauer 1b aufeinander. Die Gäste setzten sich in einem torreichen Spiel mit 8:2 durch und ließen der Heimmannschaft kaum eine Chance. Bereits zur Halbzeit führte Sportunion Mauer 1b mit 5:1 und baute den Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus. Über 90 Minuten war dann ein der Klassenunterschied klar zu sehen, die Zweiermannschaft des Regionalligisten deutlich zu stark.

Frühe Führung für Sportunion Mauer 1b

Von Beginn an zeigte Sportunion Mauer 1b ihre Offensivstärke. Bereits in der 12. Minute fiel das erste Tor des Spiels, als Kajetan De Giacomo die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Die Abwehr von Prater SV fand keine Mittel gegen die Angriffswellen und musste nur acht Minuten später erneut hinter sich greifen. Wieder war es Kajetan De Giacomo, der zum 2:0 für Sportunion Mauer 1b einnetzte (20.).

Prater SV versuchte zu reagieren, doch die Defensive der Gäste stand sicher. In der 36. Minute gelang Mohammad Rostaie der Anschlusstreffer zum 1:2, doch dies schien Sportunion Mauer 1b nur noch mehr anzuspornen. Kurz vor der Halbzeitpause folgte ein Doppelschlag von Marco Heiter (44. Minute) und Kajetan De Giacomo (44. Minute), die die Führung auf 4:1 ausbauten. Praktisch mit dem Pausenpfiff erhöhte Max Kalintsch auf 5:1, was die Vorentscheidung bedeutete.

Einseitige zweite Halbzeit

Auch nach der Pause ließ Sportunion Mauer 1b nicht nach. In der 48. Minute traf Marius Kraus zum 6:1. Prater SV fand keine Antwort und musste in der 64. Minute erneut ein Gegentor hinnehmen. Dieses Mal war es Marco Heiter, der das 7:1 erzielte. Die Heimmannschaft versuchte sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, konnte aber kaum Akzente setzen.

In der 80. Minute setzte Jan-Philip Gigl mit dem 8:1 den Schlusspunkt für die Gäste. Doch Prater SV zeigte Moral und kam in der 87. Minute durch Mohammad Kazem Ahmadi noch zum 2:8. Kurz darauf endete das Spiel nach 91 Minuten mit einem klaren Sieg für Sportunion Mauer 1b.

__________ Prater SV: Khaled Rahmati, Sabayon Sultani, Mohammad Rostaie, Hossain Atai, Mohammad Kazem Ahmadi, Abdul Rasooli (K), Berkay Imren, Kadir Peker, Ezatullah Arabzadeh, Baidullah Arabzada, Selim Özyanik



Ersatzspieler: Michael Mongambe Lisete, Asghar Khavari, Delshad Zahrifi, Sayar Sharifi



Trainer: Alexander Rakowitz

__________ Sportunion Mauer: Tobias Vollhofer, Andreas Filz, Christoffer Selzer, Albin Jakob, Patrick Häupl, Max Kalintsch, Marco Heiter, Marius Kraus, Kajetan De Giacomo (K), Serhii Volkov, Alexander Schlichtinger



Ersatzspieler: Philipp Lukas, Mateo Vincetic, Benjamin Seytter, Jan-Philip Gigl, Omar Elkabash



Trainer: Matthias Gagula , BSc

1. Klasse B: Prater SV : Sportunion Mauer 1b - 2:8 (1:5)

87 Mohammad Kazem Ahmadi 2:8

80 Jan-Philip Gigl 1:8

64 Marco Heiter 1:7

48 Marius Kraus 1:6

45 Max Kalintsch 1:5

44 Marco Heiter 1:4

44 Kajetan De Giacomo 1:3

36 Mohammad Rostaie 1:2

20 Kajetan De Giacomo 0:2

12 Kajetan De Giacomo 0:1

