4. Sieg im 4. Spiel! Real Wien gewinnt knapp beim ASV Gartenstadt

In der 7. Runde der 1. Klasse B trafen der ASV Gartenstadt und der SC Real Wien aufeinander. Bei strahlendem Sonnenschein, aber kühlen Temperaturen erlebten die Zuschauer ein hart umkämpftes Spiel, das mit einem knappen 0:1-Sieg für die Gäste endete. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten und einer Gelb-Roten Karte für Real Wien konnten die Gastgeber ihre Überzahl nicht nutzen und blieben ohne Treffer.

Ruhender Ball bringt Gäste auf die Siegerstraße

Mit einem leichten Zeitverzug von drei Minuten wurde das Spiel auf dem Rasenplatz der ASKÖ XX Anlage angepfiffen. Die ersten zehn Minuten waren durch ruhiges Abtasten geprägt, das Spiel plätscherte bei strahlendem Sonnenschein und etwa 12°C vor sich hin. Einen ersten ernsthaften Warnschuss gab Reals Florian Wenner in der 35. Minute ab, der aus 25 Metern jedoch knapp über das Tor ging.

In der 39. Minute kam es nach einer Vorlage von Mahesh Peiris zu einer gefährlichen Situation für die Gastgeber, als Stefan Faltl aus spitzem Winkel knapp am Kreuzeck vorbeischoss. Nur zwei Minuten später sollte die entscheidende Szene des Spiels folgen: Florian Wenner trat einen Freistoß von halblinks aus etwa 20 Metern über die Mauer hinweg ins kurze Eck. Torhüter Lorenz Lobmaier war chancenlos, und Real Wien ging in Führung.

Kurz vor der Halbzeitpause hatte Gartenstadt noch eine Gelegenheit zum Ausgleich, als Christopher Wittmann einen Flachschuss aus etwa 25 Metern vor das Tor brachte. Christian Muckenhuber kam an den Ball, traf jedoch nur den gegnerischen Torhüter. Somit ging es mit einem 0:1 in die Halbzeitpause.

Intensive zweite Halbzeit

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine. Direkt nach dem Wiederanpfiff hatte Reals Paul Werner eine große Chance, doch sein Schuss aus 14 Metern wurde sicher von Torwart Lorenz Lobmaier gehalten. Gartenstadt antwortete in der 60. Minute mit einem direkten Freistoß von Fahrettin Kaya, der knapp am Tor vorbeiging.

Real verliert Top-Torjäger

In der 61. Minute sah Alan Wozniak von Real Wien wegen einer Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte, wodurch Gartenstadt in Überzahl agieren konnte. Ein Schussversuch von Fahrettin Kaya in der 78. Minute, diesmal flach und direkt auf Torwart Kurt Bortoli, brachte ebenfalls keinen Erfolg für die Gastgeber.

Trotz Überzahl und einer intensiven Schlussoffensive gelang es dem ASV nicht, den Ausgleich zu erzielen. Die größte Chance für Real Wien in der Schlussphase vergab Paul Werner, der in der 90. Minute nach einem Konter den gegnerischen Torwart umspielte, jedoch aus spitzem Winkel das Tor verfehlte. Nach insgesamt 96 Minuten beendete Schiedsrichter Saleh die Partie mit einem 0:1-Endstand zugunsten von Real Wien.

Der ASV Gartenstadt zeigte eine kämpferische Leistung, konnte jedoch seine Chancen nicht in Tore ummünzen. Real Wien sicherte sich durch den Freistoßtreffer von Florian Wenner drei wichtige Punkte und verließ das Spielfeld als Sieger, der SC ist mit dem Punktemaximum von 12 Punkten aus 4 Spielen Tabellenzweiter.

AUFSTELLUNGEN:

Gartenstadt:

Lorenz Lobmaier - Philipp Jäger, Johannes Swoboda, Maximilian Gradischnig (65. David Hirner), Semih Serbest - Christopher Wittmann, Christian Muckenhuber (62. Björn Bielec), Daniel Krömker (53. Kevin Bielec), Ivan Lovrinovic, Tom Rüdiger - Fahrettin Kaya (K)

Ersatzspieler: Clemens Müller, Björn Bielec, Kevin Bielec, Alexander Strobl, Mohammad Dawwod Sarwari, David Hirner

Trainer: Michael Marchart

Real Wien:

Kurt Bortoli, Lukas Reisinger, Lukas Kallenda, Simon Zarrinkamari (94. Lukas Roitinger), Stefan Faltl (65. Lukas Miksch), Colin Knoflach (82. Asser Chebbi), Florian Wenner, Mahesh Peiris (82. Alexander Jank), Alan Wozniak, Paul Werner (94. Thomas Gerges), Patrick Damböck (K)

Ersatzspieler: Asser Chebbi, Alexander Jank, Lukas Roitinger, Thomas Gerges, Lukas Miksch

Trainer: Rafael Zarrinkamari

Gelbe Karten:

Daniel Krömker (25. Foul), Christopher Wittmann (40. Foul), Semih Serbest (43. Foul), Tom Rüdiger (66. Foul) bzw. Lukas Reisinger (28. Foul), Alan Wozniak (54. Unsportl.), Florian Wenner (60. Foul), Paul Werner (90. Unsportl.)

Gelb-Rote Karte:

Alan Wozniak (61. Unsportl.).

Schiedsrichter: Khaled Saleh, Jawed Mohamadi (1. Assistent), Orhan Iseni (2. Assistent).

ASKÖ XX, 15 Zuseher

1. Klasse B: Gartenstadt : Real Wien - 0:1 (0:1)

41 Florian Wenner 0:1

