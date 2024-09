WBC-Freiheit gewinnt packendes Duell gegen dezimierte Austria XVII mit 4:3

Im spannenden Aufeinandertreffen zwischen Austria XVII und WBC-Freiheit gab es zahlreiche Höhepunkte und sieben Tore zu bestaunen. Trotz einer frühen Roten Karte und einer beeindruckenden kämpferischen Leistung musste sich die Austria am Ende mit 3:4 geschlagen geben. Die Partie in der 1. Klasse B bot den Zuschauern auf der Polizeisportanlage in Kaisermühlen jede Menge Dramatik und Spannung bis zur letzten Minute.

Vier Tore und ein Platzverweis

Die Gastgeber, komplett in Schwarz gekleidet, starteten energisch ins Spiel. Nach einer Viertelstunde konnte Simon Fasching nach einer Hereingabe von links den ersten Treffer des Spiels erzielen, als er den Ball vor die Füße bekam und ihn mühelos einnetzte. Die Freude über die Führung hielt jedoch nur kurz an, denn bereits eine Minute später glich Rami Ali für WBC-Freiheit aus.

Austria XVII ließ sich davon nicht entmutigen und ging in der 19. Minute erneut in Führung. Markus Weisz spitzelte den Ball geschickt am Torhüter vorbei ins linke Eck. Doch auch diese Führung war nur von kurzer Dauer. In der 21. Minute mussten die Heimischen einen herben Rückschlag hinnehmen, als Simon Fasching aufgrund einer Beleidigung mit Rot vom Platz geschickt wurde. Mit einem Mann weniger auf dem Feld versuchten die Gastgeber dennoch, das Spiel zu kontrollieren. WBC-Freiheit nutzte die Überzahl und glich in der 34. Minute durch Philipp Potlacnik aus. Nach einer Vorlage von links schob er den Ball aus zwölf Metern am Torhüter vorbei zum 2:2-Halbzeitstand ein.

Doppelschlag bringt die Entscheidung

Die Gäste drängten weiter auf die Führung und hatten mehrere Chancen, scheiterten jedoch immer wieder an der Austria-Abwehr oder dem starken Torhüter Tobias Lalics. In der zweiten Halbzeit ging das Drama weiter. In der 52. Minute vergab WBC-Freiheit die große Chance zur Führung, als Mirsad Osmic einen Strafstoß an die rechte Stange schoss. Doch Austria XVII kämpfte unermüdlich und wurde in der 61. Minute belohnt, als Martino Pollany zwei Verteidiger ausspielte und den Ball flach ins linke Eck zur 3:2-Führung einschob.

WBC-Freiheit konnte in der 77. Minute durch Thomas Bürringer erneut ausgleichen. Mit einem Flachschuss ins linke Eck stellte er auf 3:3. Nur eine Minute später brachte Samer Alsharif die Gäste schließlich in Führung. Nach einem Pass aus dem rechten Mittelfeld traf er via Innenstange ins kurze Eck und drehte das Spiel zugunsten von WBC-Freiheit.

Trotz des Rückstandes gab die Austria nicht auf und hatte in der 89. Minute durch Markus Weisz eine letzte große Chance zum Ausgleich. Doch sein Schuss aufs kurze Eck wurde von Torhüter Lukas Berger abgewehrt. Am Ende reichten die vier Minuten Nachspielzeit nicht aus, um den Ausgleich zu erzielen, und so endete das Spiel mit einem 4:3-Sieg für WBC-Freiheit.

Die Zuschauer erlebten ein mitreißendes Spiel mit vielen Toren und einer wahren Achterbahnfahrt der Gefühle. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und boten beste Fußballunterhaltung. WBC-Freiheit konnte sich am Ende über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen, während Austria XVII trotz einer tapferen Leistung ohne Punkte blieb.

AUFSTELLUNGEN:

Austria XVII:

Tobias Lalics, Adrian Glavas, Martino Pollany, Paul Leubner (HZ. David Vasina), Markus Weisz, Simon Fasching, Alexander Niederhuber (K), Sebastian Siegmund, Alexander Huf, Mihailo Djordjevic (59. Matthias Soos), Lukas Holzer

Ersatzspieler: Lukas Mesli, Matthias Soos, David Vasina

Trainer: Wilhelm Biricz

WBC-Freiheit:

Lukas Berger, Mario Adelsberger (HZ. Shemshi Sefuli), Aaron Bassa, Omid Amini, Thomas Bürringer, Mirsad Osmic, Philipp Potlacnik (K), Ramy Al Ali, Rami Ben Ali, Avdenago Hohenecker, Schimon Megrelischwili (62. Samer Alsharif)

Ersatzspieler: Patrik Bokjanc, Shemshi Sefuli, Ahmed Aly, Eric Salomon, Thomas Pfaffelmoser, Samer Alsharif

Trainer: Christian Kelner

Gelbe Karten:

Sebastian Siegmund (45. Foul), Alexander Niederhuber (80. Kritik), Matthias Soos (88. Kritik) bzw. Ramy Al Ali (45.+1 Kritik), Thomas Bürringer (70. Foul), Avdenago Hohenecker (88. Foul)

Rote Karte:

Simon Fasching (21. Beleidigung).

Schiedsrichter:

Levin Can Sander, Armin Islamovic (1. Assistent), Titus Nüchtern (2. Assistent).

Polizeisportanlage, 30 Zuseher

1. Klasse B: Austria XVII : WBC-Freiheit - 3:4 (2:2)

78 Samer Alsharif 3:4

77 Thomas Bürringer 3:3

61 Matthias Soos 3:2

34 Philipp Potlacnik 2:2

19 Markus Weisz 2:1

15 Rami Ben Ali 1:1

14 Simon Fasching 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.