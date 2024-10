Sans Papiers dreht das Spiel gegen Bozok Wien

Details Montag, 30. September 2024 20:06

In der 1. Klasse B traf Bozok Wien auf Sans Papiers - die Zuschauer sahen eine beeindruckende Aufholjagd der Gastmannschaft. Bozok Wien konnte zunächst in Führung gehen, doch Sans Papiers gelang es in der zweiten Halbzeit, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen und mit einem 2:1-Auswärtssieg die drei Punkte mitzunehmen.

Bozok Wien geht in Führung

Die Partie begann intensiv, beide Mannschaften zeigten von Beginn an großen Einsatz und Kampfgeist. Bozok Wien nutzte den Heimvorteil und setzte die Gäste von Sans Papiers früh unter Druck. Trotz vieler Chancen auf beiden Seiten dauerte es bis kurz vor der Halbzeitpause, ehe das erste Tor fiel.

In der 45. Minute war es Yakup Mutluer, der Bozok Wien mit einem präzisen Abschluss in Führung brachte. Ein gut herausgespielter Angriff der Heimmannschaft fand seinen Weg zu Mutluer, der eiskalt zum 1:0 vollendete. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause, und Bozok Wien schien auf dem besten Weg zu einem wichtigen Heimsieg zu sein.

Sans Papiers schlägt zurück

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste von Sans Papiers entschlossen aus der Kabine und erhöhten den Druck auf die Defensive von Bozok Wien. In der 67. Minute wurde das Spielgeschehen jedoch durch eine Gelb/Rote Karte für Adem Arslanfer von Bozok Wien entscheidend beeinflusst. Diese Unterzahl erwies sich als Wendepunkt im Spiel.

Sans Papiers nutzte die numerische Überlegenheit und kam in der 78. Minute zum Ausgleich. Nnamdi Okalanwa erzielte das 1:1 mit einem kraftvollen Schuss, der dem Torhüter von Bozok Wien keine Chance ließ. Dieses Tor setzte die Heimmannschaft weiter unter Druck und brachte Sans Papiers zurück ins Spiel.

Nur wenige Minuten später, in der 83. Minute, drehte Sans Papiers das Spiel komplett. Clement Apenteng traf zum 2:1 für die Gäste. Ein schneller Konter führte zu dieser Chance, und Apenteng vollendete souverän. Bozok Wien versuchte in den verbleibenden Minuten, den Ausgleich zu erzwingen, doch die Defensive von Sans Papiers hielt stand.

Nach 90 Minuten regulärer Spielzeit und vier Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel. Sans Papiers konnte sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen, während Bozok Wien trotz einer starken ersten Halbzeit ohne Punkte blieb.

Stimme zum Spiel:

Eray Uyar (Trainer Bozok): "Obwohl wir in der ersten Halbzeit 1:0 in Führung lagen, hätten wir viele Tore erzielen können. Die Spieler unser Mannschaft haben zu viele Tore verpasst. In der 2. Halbzeit wurden die Spieler etwas müde. Wir haben bis zu den letzten 15 Minuten des Spiels 1:0 geführt. Wir haben zwei sehr einfache Tore kassiert. Leider hat ein Spieler vor den Toren eine rote Karte bekommen. Dann hat sich ein Spieler verletzt und wir mussten die letzten 10 Minuten mit 9 Mann spielen, weil wir keine Auswechselspieler hatten."

1. Klasse B: Bozok Wien : Sans Papiers - 1:2 (1:0)

83 Clement Apenteng 1:2

78 Nnamdi Okalanwa 1:1

45 Yakup Mutluer 1:0

