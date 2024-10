Sportunion Mauer 1b schießt ASV Gartenstadt mit 10:0 vom Platz

Details Samstag, 05. Oktober 2024 14:20

In einem einseitigen Spiel der 1. Klasse B in Runde 5 setzte die Sportunion Mauer 1b ein beeindruckendes Ausrufezeichen und dominierte ASV Gartenstadt mit einem überwältigenden 10:0-Sieg. Schon früh zeichnete sich die Überlegenheit der Heimmannschaft ab, die keine Gelegenheit ungenutzt ließ, um den Spielstand zu erhöhen. Marius Kraus und Kajetan De Giacomo waren die herausragenden Akteure in einem Match, das von Anfang an in Richtung der Gastgeber lief.

Frühe Dominanz von Sportunion Mauer 1b

Bereits in der vierten Minute nahm das Unheil für ASV Gartenstadt seinen Lauf, als Marius Kraus die Sportunion Mauer 1b mit 1:0 in Führung brachte. Die Gastgeber ließen nicht locker, und nur sieben Minuten später erhöhte Kajetan De Giacomo auf 2:0. Der Druck der Heimelf war erdrückend und in der 16. Minute fand erneut De Giacomo den Weg zum Netz, womit er auf 3:0 erhöhte. Keine zwei Minuten später trug sich Victor Quesada Hentschel in die Torschützenliste ein und sorgte mit dem 4:0 für klare Verhältnisse.

Mit der schnellen und präzisen Spielweise der Sportunion Mauer 1b hatte der ASV Gartenstadt große Schwierigkeiten. Die Defensive der Gäste stand unter Dauerbeschuss und wurde in der 34. Minute erneut bezwungen. Marius Kraus, der schon das erste Tor erzielt hatte, stellte mit seinem zweiten Treffer auf 5:0, was gleichzeitig den Halbzeitstand markierte.

Torregen auch in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte setzte sich das Torefestival der Gastgeber nahtlos fort. Keine vier Minuten nach Wiederanpfiff war es Hannes Küng, der auf 6:0 erhöhte. Die Offensive der Sportunion Mauer 1b zeigte sich auch in der 52. Minute in Torlaune, als Marco Heiter den Ball im gegnerischen Netz unterbrachte und auf 7:0 stellte.

Der Wille des ASV Gartenstadt schien endgültig gebrochen, während die Gastgeber weiterhin mit Leichtigkeit ihre Chancen nutzten. Kajetan De Giacomo krönte seine beeindruckende Leistung in der 56. Minute mit seinem dritten Treffer des Abends und erzielte das 8:0. Ein weiterer Höhepunkt folgte in der 67. Minute, als Patrick Häupl das 9:0 markierte.

Den Schlusspunkt unter ein denkwürdiges Spiel setzte erneut Marius Kraus in der 83. Minute mit seinem dritten Tor zum 10:0-Endstand. Der Sieg der Sportunion Mauer 1b war zu keinem Zeitpunkt gefährdet und spiegelte die klare Überlegenheit auf dem Platz wider.

Stimme zum Spiel:

Michael Marchart (Trainer Gartenstadt): "Der Gegner war wie erwartet stark, handelt es sich doch um eine 1b Mannschaft eines Regionalligavereines. Wir wollten kompakt stehen und frühe Gegentore verhindern, was uns leider, auch aufgrund von Eigenfehlern, nicht gelungen ist. So kam der Gegner extrem in Fahrt und wir konnten in den 90 Minuten leider nicht viel entgegensetzen und mussten eine verdiente Niederlage hinnehmen."

1. Klasse B: Sportunion Mauer 1b : Gartenstadt - 10:0 (5:0)

83 Marius Kraus 10:0

67 Patrick Häupl 9:0

56 Kajetan De Giacomo 8:0

52 Marco Heiter 7:0

49 Hannes Küng 6:0

34 Marius Kraus 5:0

18 Victor Quesada Hentschel 4:0

16 Kajetan De Giacomo 3:0

11 Kajetan De Giacomo 2:0

4 Marius Kraus 1:0

