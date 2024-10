Spektakulärer Torregen: FC Patron besiegt Bozok Wien 6:3

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:51

In einer torreichen Partie der 5. Runde der 1. Klasse B setzte sich der FC Patron mit 6:3 gegen Bozok Wien durch. Das Spiel war geprägt von offensivem Fußball und einer beeindruckenden Leistung von Burak Ulusoy, der für die Gäste gleich vier Mal ins Netz traf. Trotz einer starken zweiten Halbzeit von Bozok Wien, reichte es am Ende nicht, um die Gäste zu stoppen.

FC Patron legt vor

Das Spiel begann mit einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der beide Teams vorsichtig agierten und auf ihre Chancen lauerten. In der 30. Minute jedoch, gelang es Burak Ulusoy, den FC Patron in Führung zu bringen. Sein Tor zum 0:1 war das Ergebnis einer schnellen Kombination durch die Abwehrreihen von Bozok Wien. Mit diesem Vorsprung im Rücken, kontrollierte der FC Patron das Spiel bis zur Halbzeitpause und ging mit einer knappen Führung in die Kabine.

Torfestival und dramatische Momente

Die zweite Halbzeit startete furios, als Bozok Wien schnell auf den Ausgleich drängte. In der 48. Minute gelang Yakup Mutluer der ersehnte Treffer zum 1:1, bevor Yildirim Dogan nur zwei Minuten später mit einem weiteren Tor die Hausherren sogar in Führung brachte. Doch die Antwort des FC Patron ließ nicht lange auf sich warten. In der 61. Minute sorgte erneut Burak Ulusoy für den Ausgleich zum 2:2. Wenig später, in der 71. Minute, war es wieder Ulusoy, der die Gäste mit einem weiteren Treffer zum 2:3 in Front brachte.

Der FC Patron schaltete nun einen Gang höher und legte in der 77. Minute durch Aykut Firat zum 2:4 nach. Kurz darauf erhöhte Ulusoy erneut mit seinem vierten Tor des Abends auf 2:5 in der 78. Minute. Bozok Wien versuchte sich mit allen Mitteln gegen die drohende Niederlage zu stemmen und wurde in der 86. Minute belohnt, als Murat Bikmaz zum 3:5 traf. Doch die Aufholjagd wurde jäh gestoppt, als Burak Ulusoy in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte und das 3:6 erzielte.

Die Schlussminuten wurden durch zwei Platzverweise für den FC Patron überschattet, als Admir Sabanovic und Ogulcan Sagiroglu in der 81. und 85. Minute mit Gelb/Rot vom Platz gestellt wurden.

Stimme zum Spiel:

Eray Uyar (Sektionsleiter Bozok): "Wir haben das Spiel sehr gut begonnen. In den ersten 15 Minuten hatten wir zwei Torchancen. Aber wir konnten kein Tor erzielen. In der 30. Minute haben wir durch einen Fehler eines Verteidigers ein ganz einfaches Tor kassiert. Wir sind besser in die 2. Halbzeit gestartet und haben 2 Tore in Folge erzielt. Wenn wir diese Tore in der ersten Halbzeit erzielt hätten, wäre das Spiel ganz anders verlaufen. Nach der 2:1-Führung begann die gegnerische Mannschaft, sehr hart zu foulen. Hätte der Schiedsrichter seine Karten früher gezeigt, wären mehr Spieler der gegnerischen Mannschaft früher des Feldes verwiesen worden.

Leider haben wir durch einen Torwartfehler wieder ein sehr einfaches Tor kassiert. Dann hat die Konzentration der Mannschaft nachgelassen und wir haben wieder ein Tor kassiert."

1. Klasse B: Bozok Wien : FC Patron - 3:6 (0:1)

93 Burak Ulusoy 3:6

86 Murat Bikmaz 3:5

78 Burak Ulusoy 2:5

77 Aykut Firat 2:4

71 Burak Ulusoy 2:3

61 Burak Ulusoy 2:2

50 Yildirim Dogan 2:1

48 Yakup Mutluer 1:1

30 Burak Ulusoy 0:1

