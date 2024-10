ESV Ottakring feiert Last-Minute-Sieg über Bozok Wien

Details Montag, 07. Oktober 2024 07:39

In einem packenden Duell in der 8. Runde der 1. Klasse B setzte sich ESV Ottakring mit einem knappen 3:2-Sieg gegen Bozok Wien durch. Die Partie bot den Zuschauern einige dramatische Momente, darunter eine rote Karte und entscheidende Tore in den Schlussminuten. ESV Ottakring sicherte sich den Sieg dank einer starken Leistung von Michael Würzl, der mit zwei Treffern zum Matchwinner wurde.

Dominanter Start von ESV Ottakring

Die Hausherren von ESV Ottakring starteten mit großer Entschlossenheit in das Spiel und setzten Bozok Wien von Beginn an unter Druck. Bereits in der 26. Minute gelang es Michael Würzl, den Ball im Netz der Gäste unterzubringen und damit das erste Tor der Partie zu erzielen. Würzl zeigte sich in Bestform und stellte mit seinem Treffer die Weichen für die Gastgeber auf Sieg.

In der 35. Minute baute ESV Ottakring seine Führung weiter aus. Aitor Sainz Martinez traf zum 2:0 und sorgte für eine komfortable Führung seines Teams. Der Spielverlauf schien zu diesem Zeitpunkt klar in Richtung der Heimmannschaft zu laufen, doch Bozok Wien war nicht bereit, das Spiel kampflos aufzugeben.

Nur wenige Minuten vor der Halbzeitpause gelang es Bozok Wien, den Rückstand zu verkürzen. Murat Bikmaz erzielte in der 40. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 und hielt die Spannung im Spiel aufrecht. Mit diesem knappen Spielstand ging es in die Halbzeitpause, und Bozok Wien schöpfte neuen Mut für den zweiten Durchgang.

Spannende Schlussphase und entscheidender Treffer

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bozok Wien den Druck auf die Defensive von ESV Ottakring. Dies zahlte sich in der 65. Minute aus, als Adem Demir den Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielte. Die Gäste waren nun wieder voll im Spiel und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen beiden Teams.

Die Partie blieb bis in die Schlussphase spannend, als in der 87. Minute ein entscheidendes Ereignis den Verlauf des Spiels noch einmal dramatisch veränderte. Aitor Sainz Martinez, der zuvor das zweite Tor für ESV Ottakring erzielt hatte, wurde mit einer roten Karte des Feldes verwiesen. Damit waren die Gastgeber in Unterzahl und mussten die verbleibenden Minuten ohne einen ihrer Schlüsselspieler auskommen.

Trotz der numerischen Unterlegenheit ließ sich ESV Ottakring nicht entmutigen. In der 93. Minute trat Michael Würzl erneut in den Vordergrund und erzielte den Siegtreffer zum 3:2. Sein zweites Tor des Tages sicherte den Gastgebern letztendlich die drei wichtigen Punkte. Die Schlussminuten der Partie verliefen ohne weitere Vorkommnisse und ESV Ottakring feierte einen hart umkämpften, aber wohlverdienten Sieg gegen Bozok Wien.

Stimme zum Spiel:

Eray Uyar (Sektionsleiter Bozok): "Wir sind durch individuelle Fehler mit 2:0 in Rückstand geraten. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit haben wir ein Tor erzielt. Die Entscheidungen des Schiedsrichters waren in der ersten Halbzeit eher zugunsten des Gegners. In der zweiten Halbzeit haben wir ein Tor geschossen. Wir haben 3 oder 4 Torchancen vergeben.

Der Schiedsrichter gab 4 Minuten Nachspielzeit und wir verloren in der 93. Minute aufgrund von individuellen Fehlern."

1. Klasse B: ESV Ottakring : Bozok Wien - 3:2 (2:1)

93 Michael Würzl 3:2

65 Adem Demir 2:2

40 Murat Bikmaz 2:1

35 Aitor Sainz Martinez 2:0

26 Michael Würzl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.