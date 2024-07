Rapid Oberlaa: "Kampf um Fixplatz groß!"

Details Mittwoch, 10. Juli 2024 20:26

Rapid Oberlaa beendete die Saison in der Wiener 2. Landesliga auf dem zwölften Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl nicht zufrieden sein. Man konnte 34 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Adrian Bleyer, dem sportlichen Leiter von Oberlaa - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Adrian Bleyer: "Ich sehe diese Saison mit gemischten Gefühlen. Als sportlich Verantwortlicher freue ich mich natürlich, dass wir mit unserem Nachwuchs den Aufstieg in die A-Liga erreicht haben. Wozu ich unserer NW- Abteilung rund um dem Jugendleiter Zvonimir Boras gratulieren darf. Diesem Ziel wurde alles andere heuer untergeordnet und somit waren auch die Ziele der KM nach einem guten Herbst mit vielen Ausfällen von wichtigen Bausteinen der Mannschaft ab der zweiten Runde im Frühjahr wie zum Beispiel der Kapitän und Abwehrchef Mario Ackerl mit Kreuzbandriss und Karriereende, Leon Bleyer mit Seitenbandriss als führender der internen Torschützenliste, Niki Foitik mit Mittelfußknochenbruch, als Zweiter der internen Torschützenliste und Daniel Kocer als Fels in der Brandung in der Abwehr, nicht erreichbar. Dass wir trotz einer blutjungen Mannschaft und Einsatz von teilweise bis zu 6 Spieler der U18 nichts mit dem Abstieg zu tun hatten, macht mich persönlich stolz."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Adrian Bleyer: "Das Highlight war natürlich der Gewinn der U23 Meisterschaft und der Aufstieg des NW in die A-Liga/WFV und den Gewinn der Einzelmeisterschaft der U14 und U16 Mannschaften. Diesbezüglich möchte ich auch unseren Freunden aus Gerasdorf gratulieren, welche uns ständig zu Höchstleistung animierten und in der Quali den Aufstieg ebenfalls besiegelten."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen? Wird es Transfers geben?

Adrian Bleyer: "Bis zuletzt befand sich das Team auf Urlaub, wobei sie seit 27. Juni 2024 das Heimprogramm des Trainers abspultn. Mit 8. Juli 2024 kehrte das Team der KM und U23 auf den Platz zurück. Geplant sind intensive Einheiten mit je 2 Testspielen pro Woche bis zum Meisterschaftsauftakt Mitte August. Nachdem wir mit Christian Eder, Ackerl Mario und Thomas Stocker Angänge zu verbuchen haben, welche unseren Umbruch weiter vorantreibt, werden einigen Neuzugänge stattfinden. Im offensiven Bereich kommen Patrick Puskas von Donaufeld und Luksa Damjanovic von TWL (zuletzt bei Columbia) ins Team. Weiters wurde im zentralen Mittelfeld und als Außenverteidiger Isi Tekcan von Rapid Wien (zuletzt Columbia) verpflichtet. Im Abwehrzentrum wird uns Nico Tancsos verstärken. Nach Rückkehr der Verletzten Bleyer Leon und Foitik Niklas und Einbau der U18 Spieler wie Mihajlo Vucinic, Nico Fuchs, Piskazek Lukas, Postl Alexander und Musti Özgan gehen wir mit einem breiten 24 Mann Kader in die Vorbereitung. Nachdem jede Position mit 2 Spielern besetzt ist, wird der Kampf um einen Fixplatz im Team groß und jeder Einsatzwille wird sich bezahlt machen."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Adrian Bleyer: "Nach dem Aufstieg in die A-Liga wird die Herausforderung im ersten Jahr sein, sich zu etablieren und mit dem Abstiegsplätzen nicht in Berührung zu kommen. In erster Linie läuft die Ausbildung der NW- Spieler weiter und der Erfolg stellt sich nach harter Arbeit und konzentrierter Trainings und Spieleinheiten ohnehin ein."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Adrian Bleyer: "Für die U23 steht die Weiterführung der Ausbildung im Fokus um die Heranführung für den KM Bereich zu gewährleisten. Für die KM ist heuer eindeutig das Ziel, sich in der ersten Tabellenhälfte festzusetzten, sich als Team für die Zukunft und höheren Aufgaben zu finden, das Abwehrverhalten und somit die Gegentreffer wesentlich zu minimieren und in der Offensive wieder zur Stärke aus dem Frühjahr und Herbst 2024 zurückzukehren."

