Simmering hat im Frühjahr noch etwas aufzuholen!

Details Montag, 31. Januar 2022 15:16

"Im ersten Drittel der Meisterschaft haben wir die nötigen Punkte geholt, was ein wenig über die tatsächlichen Leistungen hinweggetäuscht hat." Werner Hasenberger, Trainer des 1. Simmeringer SC, weiß, dass seine Mannschaft im Herbst nicht in jeder Phase zu überzeugen wusste. Rang 5, sechs Zähler hinter Tabellenführer FAC Wien Amateure, zeugen von Steigerungspotential. Genau diese Steigerung peilt Trainer Hasenberger im Frühjahr an.

Punkte über Leistung hinweggetäuscht

Der im Sommer neu eingeschlagene Weg führte im Herbst beim 1. Simmeringer SC zu teilweisen Leistungsschwankungen, weshalb der Ligafavorit nicht so dominant auftreten konnte, wie in den Vorjahren. "Ich bin im Sommer neu zu Simmering als Trainer gekommen und auch ein Teil der Mannschaft wurde erst im letzten Transferfenster verpflichtet. Das braucht natürlich seine Zeit und für diese neue Anpassung war auch die Vorbereitungszeit zu kurz", so Hasenberger. Die Ergebnisse passten zu Beginn trotzdem. "Im ersten Drittel der Meisterschaft haben wir die nötigen Punkte geholt, was ein wenig über die tatsächlichen Leistungen hinweggetäuscht hat. Danach haben wir unser System besser im Griff gepasst und gleichzeitig haben die Ergebnisse nicht mehr gestimmt." Für Hasenberger kein Beinbruch, denn in der Schlussphase konnte man dann wieder die Qualität die im Kader besteht, ausspielen. "Wir haben eine kleine Umstellung im System vollzogen und konnten dann die Gegner auch wieder beherrschen. Generell muss man erwähnen, dass wir immer die spielbestimmende Mannschaft waren, auch bei den nicht so erfolgreichen Spielen. Das soll natürlich auch in Zukunft so sein."

Mannschaft zeigt Klasse und Charakter

Dass es nicht immer einfach sei eine neu Spielidee in die Praxis umzusetzen, sei für Hasenberger kein Problem. "Wichtig ist, dass die Jungs Charakter und Engagement zeigen und das haben sie im Herbst gemacht. Nicht jede Mannschaft schafft es nach einer schwierigen Phase mit Unentschieden und Niederlagen so zurückzukommen wie wir in den letzten Herbstrunden", ist Hasenberger stolz auf seine Mannschaft. Natürlich hätte es auch Missstimmen gegeben, denn "mit so einem Kader müsse man laut Öffentlichkeit ganz vorne spielen."

Vorbereitung nutzen

Der Kader um im Frühjahr angreifen zu können, hätte man größtenteils schon. "Mit Peter Safranek vom SV Schwechat, haben wir aber einen tollen Neuzugang in unseren Reihen, der uns enorm helfen wird." Generell wolle man die, aufgrund von Coronabestimmungen organisatorisch nicht leichte, Vorbereitungszeit nutzen, um an der Weiterentwicklung der Mannschaft zu arbeiten.

Nicht weit entfernt

Die Zielsetzung sei hingegen relativ einfach. "Wir haben drei Punkte Rückstand auf Platz zwei, sechs Punkte auf Tabellenführer FAC Wien Amateure. Da ist noch alles möglich." Unterschätzen dürfe man jedoch niemanden, denn "die Qualität in den vorderen Mannschaften ist sehr hoch und es wird keinesfalls einfach vorne mitzumischen", warnt Trainer Hasenberger. Trotzdem wolle man am Ende ein gehöriges Wörtchen um den Aufstieg mitreden.

MW