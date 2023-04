Gersthof-Trainer Prochaska im Gespräch!

Details Dienstag, 25. April 2023 08:50

Sie waren im Herbst wohl die Sensationsmannschaft der 2. Landesliga in Wien: der Gersthofer SV. Letztes Jahr noch knapp dem Abstieg entronnen nachdem Wolfgang Prochaska nach 7 Runden und null Punkten in einer schier ausweglosen Situation das Zepter übernahm, schwang man sich im Herbst auf unter den Top 5 der Liga zu überwintern. "Dann wurde es jedoch schwierig, weil gleich vier Leistungsträger das Team verließen, wir mussten quasi bei Null starten", beschreibt Prochaska die Situation nach der Winterpause als herausfordernd.

Nicht alles schlecht

Nach der Winterpause setzte es in fünf Spielen gleich vier Niederlagen. "Speziell beim Match in Floridsdorf gegen Columbia waren wir aber 70 Minuten sensationell stark und haben erst in der Schlussphase die Gegentore kassiert, sind ja sogar in Führung gegangen", sah Prochaska durchaus auch gute Leistungen ohne Belohnung. Im Winter trennte man sich von vier erfahrenen Spielern, kurz nach Frühjahrsstart verabschiedeten sich weitere vier. "Zum Teil auch aus disziplinären Gründen aber diese Lücke haben wir mit unerfahrenen U18-Spielern gefüllt. Da ist es natürlich extrem schwer weiter so zu performen wie im Herbst."

Zwei Siege bringen Ruhe

Nach dem holprigen Frühjahrsstart aufgrund der Neuausrichtung im Verein, konnte man zuletzt mit zwei knappen Erfolgen gegen Fortuna 05 und KSV Siemens wieder wichtige Zähler holen und liegt so schon deutlich vor den Abstiegsrängen. "Ein einstelliger Tabellenplatz wären sensationell, das haben wir schon im Jänner besprochen. Wir wollen in den verbleibenden Runden einfach so viele Punkte wie möglich holen. Wichtig ist mir allerdings zu betonen, dass wir auch trotz der Niederlagen in absolut keiner Krise stecken. Die Jungs machen ihre Arbeit sensationell und wenn wir am Ende der Saison die Liga souverän halten, können wir wieder mehr als zufrieden sein", gibt Prochaska die Richtung vor.

MW

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei