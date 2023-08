LAC-Inter: Träumen ist in der kommenden Saison erlaubt

Details Mittwoch, 16. August 2023 20:09

Hellas Kagran und Red Star Penzing verlassen als Aufsteiger die zweite Landesliga – schlägt nun die Stunde von LAC-Inter? Die Landstraßer wollen in der kommenden Spielzeit den vierten Platz aus der abgelaufenen Saison bestätigen und sich möglicherweise noch weiter nach oben orientieren. Die junge Mannschaft unter der Leitung von Trainer Günther Weigl will beweisen, dass Erfahrung nicht alles ist und der Liga ihren Stempel aufdrücken.

Licht und Schatten in der Vorbereitung

Die Vorbereitungsspiele betrachtet Coach Weigl mit gemischten Gefühlen: „Wir haben gegen Mannschaften aus der zweiten Klasse in Niederösterreich gespielt. Wir waren zwar überlegen und hatten mehr Chancen, aber das Ganze hat noch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten.“ Vermeintlich stärkeren Gegnern hingegen konnte das Team mindestens auf Augenhöhe begegnen, wie die Siege gegen die Stadtligisten Mannswörth und Wienerberg eindrucksvoll unterstreichen. „Gegen Stadtligisten und Landesligisten aus Niederösterreich hat alles wesentlich besser geklappt“, so Weigl. Sobald der Kader vollständig ist und alle Urlauber zurückgekehrt sind, sollten die schwankenden Leistungen weniger werden und Konstanz einkehren.

Viele Abgänge, aber einige neue Talente

Die Mannschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr verändert, besonders bei den Abgängen hat sich einiges getan. „Wir wollten den Spielern die Möglichkeit geben, dass sie bei anderen Vereinen in der Kampfmannschaft spielen und nicht bei uns in der Reserve“, erklärt Weigl. Der große Kader aus dem Vorjahr ist daher merklich verkleinert worden, was die Qualität aber nicht verschlechtert haben soll. Mit Miriton Kokollari, Bünyamin Körhan und Ismael Minoungou hat sich die Mannschaft mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern verstärkt, die bereits jetzt den Konkurrenzkampf deutlich erhöhen. Man sollte diese Mannschaft in der kommenden Saison im Auge behalten, denn unter den jungen Kickern befinden sich einige Namen, die in diesem Jahr den Durchbruch schaffen können.

Ambitionen und Konkurrenten

Das auserkorene Ziel LAC-Inters ist wieder eine Platzierung in den Top-5 der Liga, doch Träumen ist bekanntlich nicht verboten. Die Aufstiegsfavoriten seien zwar wahrscheinlich andere, wie SC Ostbahn XI oder die Zweitvertretungen höherklassigen Mannschaften, doch man ist absolut bereit, sich mit diesen zu messen. Einen besonderen Stellenwert für den Chefcoach hat dabei die Begegnung mit First Vienna FC 1894 Amateure, an die Weigl sowohl als Spieler wie auch als Trainer Erinnerungen hat. Alles in allem freut man sich bei LAC-Inter auf eine spannende Saison in der zweiten Landesliga, in der der Klub ein gewichtiges Wörtchen mitreden möchte.

