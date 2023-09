First Vienna Amateure nach Aufstieg weiterhin auf Erfolgskurs

Details Donnerstag, 14. September 2023 22:07

In der abgelaufenen Saison konnten sich die Vienna Amateure gegen den SV Essling durchsetzen. Nun steht Trainer Mehmet Sütcü vor der Herausforderung, eine junge Truppe mit viel Potenzial eine Liga weiter oben zu entwickeln. Im selben Moment darf man aber auch nicht die Meitsterschaft in der 2. Landesliga aus den Augen verlieren. Jetzt blickt er auf Vorbereitung und die ersten vier Spiele zurück und beantwortet die Fragen von Ligaportal.



Ligaportal: Wie fühlt man sich jetzt eine Liga weiter oben, ist man angekommen und wie bewerten sie den Saisonstart?

Mehmet Sütcü: Durch den Erfolg im letzten Jahr war natürlich die Euphorie sehr groß, diese konnten wir auch zum Start direkt auf dem Platz bringen. Unsere Veränderungen über den Sommer brachten direkt mehr Qualität in die Mannschaft. Jeder gab in der Vorbereitung 100 Prozent und die Ergebnisse sprechen auch für unsere Arbeit. Mit dem Start bin ich zufrieden, jetzt müssen wir diese Leistung bis zum Ende halten. Ich freue mich auch sehr auf das direkte Duell.



Ligaportal: Welche Veränderungen bezüglich des Kaders hat man vorgenommen und woran arbeitet man?

Mehmet Sütcü: Wir haben vor allem Spieler, die schon Vienna-Vergangenheit haben verpflichtet und wo wir der Meinung sind, dass man hier noch Potenzial ausschöpfen kann. In wenigen Fällen haben wir uns von außen bedient. Jeden Spieler, der schon mal hier war, können wir natürlich unser System leichter vermitteln, als jemand neuen. Die Amateure unterscheiden sich nur wenig vom Nachwuchs, wenn man nur die Spielidee betrachtet. Wir wollen sehr laufintensiv spielen und in der offensive kreativ und vielfältig sein, dafür braucht es auch die notwendigen Spieler. Verpflichtungen wie Michael Valtchev, auch Trainer bei uns, sind eher Ausnahmen, bringen aber viel Erfahrung und Qualität in eine junge Mannschaft.



Ligaportal: Warum sollten sich junge Spieler für eine 1b entscheiden und warum genau für die Vienna 1b?

Mehmet Sütcü: In einer Kampfmannschaft ist das Gewinnen primär. Hier will man fertige Spieler, die schon ihr Maximum Woche für Woche abrufen. Bei uns gibt’s dafür den individuellen Fokus und jeder hat die Chance sich zu zeigen. Auch für Spiele, die aus dem Nachwuchs rausfallen und nicht körperlich in einer Kampfmannschaft mithalten können, sind Amateur-Mannschaften sehr interessant. Wir sind auch ein Zwischenschritt, der Spieler mit dem notwendigen Potenzial noch weit bringen kann.



Ligaportal: Wo möchten sie am Ende der Saison stehen, woran messen sie, ob sie erfolgreich waren?

Mehmet Sütcü: Bei der Vienna möchte man natürlich immer oben sein, den Anspruch muss man hier auch haben. Ich messe meinen Erfolg aber auch daran, wie viele Spieler wir in der ersten Mannschaft etablieren konnten. Hier liegt der Fokus dann auf der Entwicklung, die jeder in der Saison durchlaufen ist.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.