Spitzenspiel - Vienna Amateure und Ostbahn trennen sich unentschieden

Details Sonntag, 17. September 2023 10:06

In der fünften Runde der 2. Landesliga kam es zum direkten Duell zwischen den einzigen Mannschaften, die alle ihre vier Spiele gewinnen konnte. SC Ostbahn XI empfing zu Hause die First Vienna Amateure. 150 Zuschauer wollten sich dieses Spiel nicht entgehen lassen und waren um 18 Uhr am Sportplatz in Simmering. Schiedsrichter für dieses Top-Spiel war Patrik Heinzl, assistiert wurde er von Norbert Hochmal und Ciobanu Gheorghe-Valentin.

Chancen- und torlose erste Halbzeit

Schon vor Beginn stand der Trainer der Amateure Mehmet Sütcü vor einer großen Herausforderung. Gleich zwei Stammspieler musste er an die erste Mannschaft abgeben. Spricht natürlich auch für den Erfolg seiner Arbeit, aber in so einem Spiel trotzdem schwer solche Ausfälle zu kompensieren. In der Defensive musste man auch aufgrund einer Verletzung auf einen Außenverteidiger verzichten. Durch diese drei Ausfälle bekamen gleich zwei U18-Spieler die Chance sich für die 1b-Mannschaft zu empfehlen. Die ersten 45 Minuten gestalteten sich für die Zuschauer als relativ spannungslos. Das Niveau der beiden Team sorgte für ein hohes Tempo und ein umkämpftes Spiel. Für Gefahr im letzten Drittel des Gegners reichte es aber für keine Mannschaft. Bis auf eine Chance von Ostbahn blieb es vor den Toren sehr ruhig. Man begab sich mit 0:0 in die Pause.

Vienna wollte keine Punkte verlieren

Der zweite Durchgang war dann nicht mehr ausgeglichen. Vienna zog ein ganz anderes Spiel auf nach der Halbzeitpause auf. Man war jetzt spielüberlegen und dominant. In weiterer Folge konnte man auch endlich Chancen kreieren. Gleich zwei 100-prozentige Top-Chancen hat man liegen lassen. Der Offensivspieler Hakija tauchte allein im Sechzehner auf und verfehlte den Ball nur knapp. Im Anschluss zog Höflich aus gefährlicher Position ab, knapp Tor vorbei. Zu weiteren erwähnenswerten Aktionen kam es auf keiner der beiden Seiten, ein klassisches Unentschieden. Nach dem 0:0 geht es für Ostbahn auswärts gegen DSV Fortuna 05. Die Vienna empfängt am kommenden Freitag zu Hause die FAC Wien Amateure.

Stimme zum Spiel:

Mehmet Sütcü (Trainer First Vienna 1894 Amateure): "Das Ergebnis geht meiner Meinung nach in Ordnung. Heute war niemand dem anderen klar überlegen. Die Leistung war auch, wenn man unsere Ausfälle bedenkt, im Großen und Ganzen gut. Ich freue mich vor allem, dass sich die jungen U18-Spieler gut präsentiert haben. Loben muss man auch unsere Defensive, die wieder einmal zu null spielen konnte. Ab jetzt liegt der Fokus auf der nächsten Woche und dem nächsten Gegner."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.