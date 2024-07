SC Columbia Floridsdorf: "Jeder Spieler muss noch mehr um Leiberl kämpfen!"

Details Dienstag, 02. Juli 2024 19:23

Der SC Columbia Floridsdorf beendete die Saison in der 2. Landesliga Wien auf dem vierten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. Man konnte 49 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Trainer Michael Maurer - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Michael Maurer: "Unterm Strich bin ich sehr zufrieden. Nach dem großen Umbruch im letzten Sommer und dem nicht gerade optimalen Saisonstart haben die Jungs dann bewiesen, was mit Arbeit und Disziplin möglich ist."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Michael Maurer: "Das war sicher die Serie im Herbst, bei der wir 11 Spiele nicht verloren haben. Einzelne Spiele aus der Saison rauszunehmen, ist schwer, denn da waren wirklich ein paar gute Spiele dabei. Wie zum Beispiel das Spiel gegen Post in Unterzahl noch so souverän in der 2. Halbzeit zu drehen. Aber 11 Spiele nicht verlieren, war schon eine starke Leistung der Jungs."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Michael Maurer: "Nach der kurzen Sommerpause (die wir uns alle verdient haben) haben wir am 1. Juli mit dem Heimprogramm begonnen. Anschließend geht es ab 10. Juli wieder am Platz los."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Michael Maurer: "Wir konnten Gott sei Dank den Kern der Mannschaft zusammen halten. Mit Mario Pollack wird uns ein junger Spieler, der in der Saison einen weiteren Schritt gemacht hat, in Richtung Stadtliga verlassen und Rene Amtmann geht vom Studium aus nach Deutschland. Das waren schon zwei Stammspieler, die wir ersetzen müssen. Weiters gibt’s noch eins bis zwei Spieler die einen anderen Weg eingeschlagen haben. Aber ich glaube wir konnten den Kader sowohl offensiv als auch defensiv weiter verstärken und wir Trainer werden in der neuen Saison öfter die Qual der Wahl haben, wer starten soll. Im Grunde denke ich, muss jeder einzelne Spieler in der neuen Saison noch mehr um sein Startleibchen in jedem Training kämpfen und es werden am Schluss Kleinigkeiten für die Entscheidungen sprechen."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Michael Maurer: "Wir hatten ja in der letzten Saison schon immer wieder U18 Spieler in unserem Mannschaftskader und haben ihnen die ersten Minuten im Erwachsenenfußball gegeben. So soll es auch in der Saison wieder sein, dafür müssen die Jungen aber Gas geben und aufzeigen. Wenn sie das tun, werden sie definitiv nicht übersehen."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Michael Maurer: "In dieser Saison wollen wir den nächsten Schritt in der Entwicklung machen und die Mannschaft stabilisieren. Mit 10 Unentschieden hatten wir die meisten X aller Mannschaften in der Saison. Diese engen Spiele gilt es zu gewinnen und ein weiterer Punkt ist es, die Defensive zu stabilisieren. Wenn wir die zwei Punkte erfüllen, können wir wieder eine Rolle in den Top 5 einnehmen."

Foto: Mandl

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.