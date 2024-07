Abenteuer 2. Landesliga - Cro-Vienna-Cheftrainer Anton Grubesic im LIGAPORTAL-Interview

Details Montag, 29. Juli 2024 10:19

Drei Runden vor Schluss konnte sich der SK Cro-Vienna letzte Saison zum Meister der Oberliga A krönen. Nun beginnt für die Mannschaft von Trainer Anton Grubesic das Abenteuer 2. Landesliga, für das die Mannschaft in der Vorbereitung in vielen Einheiten schwitzt. Für den Trainer war die letzte Saison aber auch eine Bestätigung. Im Ligaportal-Interview lässt er die Meistersaison noch einmal kurz revue passieren, blickt aber auch auf die neue Spielzeit und vor welchen Herausforderungen der Aufsteiger steht.

Ligaportal: Ihr seid letzte Saison Meister geworden - Gratulation noch einmal zu dieser Leistung. Wie lange konntet ihr und auch die Mannschaft den Erfolg genießen? Wann war man gedanklich schon in der kommenden Spielzeit?

Anton Grubesic: Danke nochmals für die Glückwünsche. Wir hatten ja drei Spiele vor Saisonende den Titel in der Tasche und konnten somit in jedem darauffolgenden Training und in den letzten Spielen unseren Erfolg genießen und auch sportlich bestätigen. Das hat die Mannschaft auch gemacht und soll nochmals erwähnt werden. Die Jungs hatten dann Urlaub, danach begann aber natürlich auch schon die Vorbereitung auf die neue Saison.

LP: Was war für dich, neben dem Meistertitel natürlich, der/die Höhepunkt/e der vergangenen Saison?

AG: Höhepunkte waren schon in der Hinrunde die klaren Heimsiege gegen alle direkten Konkurrenten und dann das Erreichen des Semifinales im Wiener Landescup, in dem wir sehr gut performt haben. Die Rückrunde war dann die Bestätigung mit 12 Siegen und nur einer Niederlage und 48:10 Toren. Das entscheidende Spiel in Kalksburg, das wir nach 0:2-Rückstand noch 3:2 gewinnen konnten und uns damit zum Meister küren konnten, zählt sicher auch als Höhepunkt.

LP: Worauf legt ihr als Trainerteam in der Vorbereitung wert? Stellt man angesichts der höheren und stärkeren Liga das eigene Spielsystem um oder bleibt ihr euren Prinzipien treu? Wie zufrieden bist du mit der bisherigen Vorbereitung?

AG: In der Vorbereitung liegt der Fokus momentan darauf, die körperlichen Defizite in den Griff zu bekommen, da wissend die 2. Landesliga mehr Laufarbeit voraussetzt. Da müssen einige Spieler etwas aufholen. Unsere Prinzipien werden sich eventuell etwas ändern. Das Spiel mit und gegen den Ball sich bekanntlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Pause war aber wie immer sehr kurz und wie jedes Jahr kämpft man als Trainer mit der Urlaubsplanung der Spieler. Da müssen wir leider immer in den Testspielen auf mehreren Positionen improvisieren aber vom Einsatz der Spieler in den Trainings bin ich wirklich begeistert.

LP: Ihr hatten einen mittelschweren Kaderumbruch. Wie zufrieden bist du mit der Transferperiode? Konntet ihr euch so verstärken, wie ihr euch das vorgestellt habt?

AG: Der Kader ist ähnlich ausgeglichen wie letzte Saison. Leider haben uns 2-3 sehr wichtige Spieler verlassen aber ich denke, dass wir die Abgänge kompensieren können. Das nötige Kleingeld für einen potentiellen Kracher ist leider nicht vorhanden. Ich bin aber überzeugt über das Kollektiv und den Teamspirit gut aufgestellt zu sein.

LP: Habt ihr Ziele für die kommende Saison definiert?

AG: Ziele sollten wir realistisch abstecken, ein guter Start hilft immer in die Meisterschaft reinzukommen. Das werden wir natürlich versuchen, ebenso wie in jedem Spiel unseren Gegner alles abzuverlangen.

LP: Vielen Dank für deine Zeit Anton und alles Gute für die kommende Saison!

Foto: Homepage: SK Cro-Vienna

