"Da geht deutlich mehr" - SU Schönbrunn-Coach Kostolansky im LIGAPORTAL-Interview

Mit Platz 8 konnte die Sportunion Schönbrunn mit Trainer Peter Kostolansky in der letzten Saison der 2. Landesliga Wien nicht zufrieden sein. Zu lange musste man sich mit dem Abstiegskampf in einer sehr engen Liga beschäftigen. Welche Gründe das hatte und wie er die bisherige Vorbereitung, die Transferzeit und die Chancen auf ein besseres Abschneiden in der kommenden Saison sieht, hat er im Ligaportal-Interview verraten.

Solche Jubelszenen in der Kabine, gab es aus Sicht der SU Schönbrunn vergangene Saison zu wenige

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit der abgelaufenen Saison? Am Ende Platz 8 und im Mittelfeld aber aus Gesprächen weiß ich, dass ihr euch speziell spielerisch verbessern wolltet.

Peter Kostolansky: Wir sind und können mit der abgelaufenen Saison überhaupt nicht zufrieden sein, weil Platz 8 nicht das ist, was wir erreichen wollten. Ich habe das Team nach 7 Runden und mit 4 Punkten übernommen und schon da war klar, dass wir zuerst raus aus dem Tabellenkeller müssen. Das ist uns teilweise gelungen und nach der Herbstsaison sind wir mit 19 Punkten auf dem 10.Platz gestanden. Nach einer sehr guten Wintervorbereitung haben wir geglaubt, dass wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen könnten aber das ist uns nicht gelungen, weil wir für teilweise spielerisch sehr gute Leistungen nicht belohnt wurden. Da wir sehr lange nicht wussten ob ein, zwei oder doch drei Teams absteigen, war es eigentlich sehr lange ein Abstiegskampf und für die Spieler nicht einfach. Wir konnten uns leider auch nicht so entwickeln wie wir das wollten, weil wir ständig auf die Punkte schauen mussten.

LP: Was waren für dich persönlich aber auch für den Verein der/die Höhepunkt/e?

PK: Höhepunkte für uns waren definitiv die Spiele im Landescup gegen die Teams aus der Wiener Stadtliga, als wir gegen Mannswörth und Hellas hoch gewinnen konnten.

LP: Worauf legt ihr als Trainerteam besonderen Wert in der Vorbereitung? Will man sich taktisch noch besser/variabler aufstellen?

PK: Wir haben 12 Abgänge und 9 Zugänge zu verzeichnen und deswegen geht es zuerst darum, dass wir einen gemeinsamen Weg finden und die "gleiche Sprache" sprechen. Ziel Nummer 1 in der Vorbereitung ist top fit zu werden, wobei die 4 Wochen Vorbereitung da nicht gänzlich reichen werden.

Wir möchten uns auch in allen Phasen des Spiels verbessern, wobei wir sehr viel Wert auf das Spiel mit dem Ball sowie wie auf das Umschalten von der Defensive in die Offensive legen. Wir möchten auch jede Woche verschiedene taktische Pläne haben damit wir für die Gegner unberechenbarer sind.

LP Ihr hattet einen kleinen Kaderumbruch, konntet euch mit zahlreichen Spielern verstärken. Wie zufrieden seid ihr mit der Transferzeit?

PK: Wir konnten alle Stammspieler/Leistungsträger halten und haben dazu sehr viele junge, motivierte und gut ausgebildete Spieler bekommen, die aber unerfahren sind und sicher Zeit brauchen werden. Wir sind zufrieden mit der Transferzeit aber wissen, dass wir keine erfahrenen Spieler geholt haben und die Jungs sich erst entwickeln müssen.

LP: Wie würdet ihr eure Ziele für die kommende Spielzeit formulieren? Ist ein Tabellenplatz/ -bereich als Ziel ausgerufen? Glaubt man der Ligaspitze näher rücken zu können?

PK: Die Ziele werden sich bei uns nie ändern: wir wollen jedes Spiel gewinnen. Unser Ziel ist aber auch davon abhängig, ob alle Spieler gesund bleiben und fit sind/werden. Wenn wir alle gesund bleiben, möchten wir sicher besser als letzte Saison performen was auch heißt, dass wir in der Tabelle besser als 8 Platz sind.

LP: Wen erwartest du persönlich im Kampf um die vorderen Plätze?

Für mich ist ein Verein klarer Favorit: Ostbahn XI. Wobei ich sagen muss, dass die Liga noch ausgeglichener sein wird als letzte Saison. Ich gehe also davon aus, dass mehrere Teams oben mitspielen können.

