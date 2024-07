"Wollen uns in vielen Bereichen verbessern" - Post SV-Trainer Khajik Jerjes im LIGAPORTAL-Interview

Details Mittwoch, 31. Juli 2024 11:02

Nachdem man zu Beginn der letzten Saison als Absteiger in die 2. Landesliga unter Trainer Khajik Jerjes einen Neustart absolvierte, belegte Post SV am Ende der Spielzeit 2023/24 den 10. Platz. Für Jerjes und den Verein eigentlich zu wenig, wenngleich man zunächst nicht wusste wo man genau steht. Mit einer jungen Mannschaft, die nun mehr Erfahrung hat will man in der kommenden Saison aber einen Schritt nach vorne machen. "Wenn du mir jetzt sagst, dass wir 5. oder 6. werden, würde ich es sofort unterschreiben". Über die letzte Saison, die derzeit stattfindende Vorbereitung, sowie über Ziele hat er im Ligaportal-Interview gesprochen.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit der abgelaufenen Saison? Am Ende Platz 10 und im Mittelfeld aber aus Gesprächen weiß ich, dass ihr euch speziell spielerisch verbessern wolltet.

Khajik Jerjes: Wir haben vor der Saison nicht gewusst wo wir stehen, hatten im Sommer und dann im Winter eigentlich noch einmal einen großen Umbruch. Mit Platz 10 sind wir aber nicht zufrieden, obwohl wir viele junge Spieler, auch aus dem eigenen Nachwuchs eingesetzt haben. In Summe wäre einfach mehr möglich gewesen und wir wollen uns damit auch nicht zufrieden geben. Wichtig ist aber, dass die Jungs Erfahrung gesammelt haben.

LP: Was waren für dich persönlich aber auch für den Verein der/die Höhepunkt/e?

KJ: Wir hatten Partien, in denen die Mannschaft wirklich gute Leistungen gezeigt hat. Z.B. gegen Ostbahn 5 Runden vor Schluss. Das eigentliche Highlight war aber, dass wir so viele junge Spieler integrieren konnten. Das soll uns auch in dieser Saison gelingen.

LP: Worauf legt ihr als Trainerteam besonderen Wert in der Vorbereitung? Will man sich taktisch noch besser/variabler aufstellen?

KJ: Unser Fokus liegt auf vielen Bereichen. Natürlich sowohl taktisch als auch spielerisch will ich einen Step nach vorne sehen. Was es für solche Verbesserungen aber braucht ist ein Grundlevel an Fitness. Gerade in den Schlussphasen der Spiele kommt es darauf enorm an, will man da noch ein bisschen zulegen und das Match in die eigene Richtung lenken.

LP: Habt ihr dafür die richtigen Spieler? Wie zufrieden bist du mit der Transferzeit?

KJ: Im Großen und Ganzen hat sich nicht viel verändert. Wir haben erneut viele Spieler aus der U18 raufgeholt, die aber auch schon in der letzten Saison im ein oder anderen Spiel Praxis sammeln konnten. Ob sich die aber langfristig durchsetzen können, wird sich erst zeigen. Überzeugt sind wir als Trainerteam aber jedenfalls.

LP: Wie würdet ihr eure Ziele für die kommende Spielzeit formulieren? Ist ein Tabellenplatz/ -bereich als Ziel ausgerufen? Glaubt man der Ligaspitze näherrücken zu können?

KJ: Ziele sind immer relativ. Wir waren letzte Saison auf Platz 10 - da war deutlich mehr drinnen. Es ist aber immer schwer im Vorhinein zu sagen, wo man am Ende stehen will. Du kannst den Verlauf der Saison ja nicht vorhersagen - da kann nach einem schlechten Start ein 8. Platz gut sein und ein 6. Platz nach einem schlechten Finish weniger zufriedenstellend. Wir werden Spiele gewinnen und verlieren. Wenn du mir aber jetzt sagst, dass wir 5. oder 6. werden, würde ich es sofort unterschreiben.

LP: Wen erwartest du persönlich im Kampf um die vorderen Plätze?

KJ: Auch das ist schwierig zu sagen. Der NAC hat eine super Rückrunde gespielt. Auch Ostbahn, Columbia und ASV 13 sind stark einzuschätzen. Außerdem weiß man nie, wie stark die Amateurmannschaften sind. Es wird jedenfalls eine spannendere Saison als die letzte, denn man muss schon sagen: die Vienna war deutlich zu stark für die Liga.

