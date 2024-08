"Man muss sich hohe Ziele stecken" - Essling-Trainer Horst Gruber im LIGAPORTAL-Interview

Details Montag, 05. August 2024 11:52

Am Ende waren es 21 Punkte, die der Meister der Oberliga B 2023/24, SV Essling, auf seinen ersten Kontrahenten Vorsprung hatte. In 24 Spielen konnte man nicht weniger als 23 Siege einfahren, verlor nur ein Match - ein 0:4 gegen Tabellendritten SV Hirschstetten. Nach einer überragenden Saison, gibt es für den Aufsteiger der 2. Landesliga allerdings keinen Grund kleinere Brötchen zu backen". "Wir setzen unsere Ziele bewusst hoch", gibt Meistertrainer Horst Gruber die Marschrichtung vor. Was das Ziel ist, wie man die Vorbereitung entsprechend angeht, und wen er als Favorit um die Meisterschaft sieht, hat er im Ligaportal-Interview verraten. Außerdem erzählt er, wem sein ganz besonderer Dank gilt.

Dieses Bild sahen Fans und Gegner in der vergangenen Saison sehr oft - jubelnde Essling-Spieler

Hohes Ziel - Top 5

Ligaportal: Gratulation nochmals zum Meistertitel! Wie zufrieden seid ihr mit der abgelaufenen Saison? Wie lange konntet ihr den Erfolg genießen, bevor die Gedanken schon Richtung 2. Landesliga gingen?

Horst Gruber: Wir sind auf die letzte Saison sehr sehr stolz, da wir in der kompletten Spielzeit 6 Bezirks Derbys hatten (jeder will bekanntlich die Nummer 1 im Bezirk sein) und wenn man 5 Runden vor Schluss die Meisterschaft einfährt und noch dazu alle Spiele im Frühjahr gewinnt, in der gesamten Saison nur eine Niederlage kassiert und mit 21 Punkten Vorsprung Meister wird, ist das glaube ich ein sehr gutes Statement, welch gute Arbeit in Essling geleistet wird.

Genießen konnten wir es sehr oft, da wir aus den Feierlichkeiten gar nicht raus gekommen sind. Die erste Feier gegen UFK Schwemm fünf Runden vor Schluss, als wir den Titel fixieren konnten. Dann die Übergabe des Meistertellers drei Runden vor Schluss gegen SV Hirschstetten und letzte Runde im Heimspiel gegen Aspern hatten wir dann ein Zeltfest mit Bühne und mega Abschluss gemeinsam mit unserer Kampfmannschaft der Damen, die ebenfalls Meister wurde.

LP: Was waren für dich persönlich aber auch für den Verein neben dem Aufstieg und dem sportlichen Erfolg der/die Höhepunkt/e?

HG: Absoluter Höhepunkt war, als wir beim Tabellendritten des Frühjahres SZ Marswiese auswärts angetreten sind und jeder mir einem Umfaller unsererseits gerechnet hat. Wir haben aber einen unfassbaren Fussball gespielt und nach 30 Minuten schon mit 6:0 geführt.

Das Match haben wir 9:1 gewonnen und die Mannschaft hat in allen Belangen wie eine Meistermannschaft agiert. Das war für mich der entscheidende Schritt Richtung Meisterschaft.

LP: Worauf legt ihr als sportliche Führung und Trainerteam besonderen Wert in der Vorbereitung? Auf welchen Bereichen liegt das Hauptaugenmerk auch in Anbetracht der höheren Liga?

HG: Da die Vorbereitung für uns mit 4 Wochen extrem kurz ist, weil wir bis Ende Juni Meisterschaft hatten, am 15. Juli Trainigsstart hatten und am 17. August bereits wieder die Liga startet, denke ich müssen wir in der Vorbereitung ein gewisse Balance zwischen Athletik, Taktik und Vorbereitungsspielen finden. Ein Ziel ist es natürlich die neuen Spieler zu integrieren und ihnen die ganzen Spielsysteme anzulernen bzw. sie in diese einzubinden. Hauptaugenmerk liegt im taktischen Bereich, um immer wieder jegliche Spielsysteme zu spielen wobei alle wissen müssen, was wann zu tun ist.

LP: Bleibt ihr eurer Spielweise treu oder will man diese entsprechend adaptieren?

HG: Wir wollen uns immer weiter entwickeln. Da sind wir sehr akribisch, um im taktischen Bereich noch besser zu werden. Ich bin mit meinem Trainerteam sehr glücklich und zufrieden - das soll einmal erwähnt werden. Mit Dominik Schneider (35 Jahre) ist es ein täglicher telefonischer Austausch um zu besprechen, wo wir uns verbessern können, wie wir besser gegen den Ball agieren können, wie wir den Spielaufbau verbessern, neue Laufwege einstudieren, um Räume zu schaffen finden usw. Wir versuchen immer gemeinsam Lösungen zu finden und da sieht man wie Jung und Alt harmonieren kann. Letztendlich muss ich den Kopf hinhalten aber ich weiß was ich an ihm habe. Er wird einmal ein top Trainer, den man sich schon einmal merken kann. Das Gleiche gilt für Andreas Ableidinger, der nicht nur für unsere Torhüter zuständig ist, sondern ebenfalls mit uns akribische Arbeit leistet. Da muss man auch einmal "Danke" sagen, da diese Personen nie erwähnt werden aber für mich extrem wichtig sind.

LP: Seid ihr mit der Transferzeit zufrieden? Wieviele Zu- und Abgänge hattet ihr? Welche?

HG: Den Verein verlassen hat eigentlich nur Anton Tödling, der nach Klosterneuburg wechselt. Unsere Zugänge sind: Sramek Markus (Obergänserndorf), Nuri Kilic (1980 Wien), Krys Koller (SC Maccabi) und Amir Parsa Toofan (FC Royal Persia). Ich bin sehr froh, dass wir diese Spieler verpflichten konnten, weil wir dadurch noch flexibler sind und stärker auftreten können.

LP: Wie würdet ihr eure Ziele für die kommende Spielzeit formulieren?

HG: Man soll sich stets hohe Ziele stecken. Deshalb wollen wir am Ende der Saison unter den Top 5 stehen. Als Aufsteiger ein ambitioniertes Ziel aber durchaus machbar.

LP: Wen erwartest du persönlich im Kampf um die vorderen Plätze?

HG: Es wird wohl eine enge Liga aber für mich sind ASV 13, Columbia Floridsdorf und der SC Ostbahn Favoriten auf den Meistertitel bzw. die Top 3-Plätze.

Foto: Lisa-Marie Gruber

