Ex-Profis Sonnleitner und Suttner an Bord: ASV 13 will Wiederaufstieg

ASV 13 beendete die Saison in der Wiener Stadtliga auf dem letzten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl nicht zufrieden sein, immerhin bedeutete das den Abstieg. Man konnte 19 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Gerhard Frey, dem Vereinschef von ASV - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob es Tranfers gegeben hat und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Gerhard Frey: "Natürlich können wir nicht zufrieden sein. Wir sind abgestiegen. Am Ende haben wir zu oft Remis gespielt und Partien hergegeben, wo wir sicher gewinnen hätten müssen. Aber okay, so ist der Fußball."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Gerhard Frey: "Unser Benefit ist das Kollektiv - das hat auch in der vergangenen Saison gepasst."

LIGAPORTAL: Wie schaut die Vorbereitung für die neue Saison aus?

Gerhard Frey: "Wir waren jetzt gerade in St. Pölten auf Trainingslager. Da konnte sich auch Mario Sonnleitner als Trainer ausleben. Er ist jedenfalls ein Riesengewinn für uns, auch was die Reichweite betrifft. Und von seiner Erfahrung brauchen wir gar nicht zu reden."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Gerhard Frey: "Das ist bei uns generell ein Riesenthema. Wir haben zwei Drittel Eigenbauspieler."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Gerhard Frey: "Ja, es hat Transfers gegeben. Wir haben aber großteils Spieler zurückgeholt."

LIGAPORTAL: Auch Ex-Profi Markus Suttner hat seinen Spielerpass bei ASV 13 abgegeben...

Gerhard Frey: "Ja, das ist wahr. Er möchte wieder die Freude am Fußball gewinnen und wird zunächst nur mittrainieren. Wenn Not am Manne ist, ist aber mit ihm zu rechnen. Das ist natürlich eine super Sache."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Gerhard Frey: "Das ist ganz klar - wir wollen wieder aufsteigen. Das wollen bekanntlich aber mehrere Vereine in der 2. Landesliga. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir die Qualität dafür haben."

