Aufsteigerduell SV Essling gegen Cro-Vienna: Die Stimmen zum Spiel!

In der 1. Runde der neuen Saison in der 2. Landesliga kam es gleich zum Duell der beiden Aufsteiger aus den Oberligen A und B, SV Essling gegen SK Cro-Vienna. Am Ende ging das Spiel klar an die Gäste, die aus ihren Chancen schlussendlich mehr Kapital schlagen konnten. Untenstehend habt ihr die Stimmen der beiden Trainer Horst Gruber (SV Essling) und Anton Grubesic (SK Cro-Vienna).

Aufsteigerduell eine klare Sache

Horst Gruber: "Es war in Wahrheit ein klassischer Selbstfaller von uns und vom Ergebnis her viel zu hoch und eigentlich auch unverdient. In der ersten Halbzeit hätten wir locker 4:1 oder 5:1 führen können, haben aber aus unseren Chancen viel zu wenig gemacht. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir beim Stand von 0:0 noch Chancen und hätten da in Führung gehen müssen. Dann kassieren wir das 0:1 und haben im Anschluss auch gleich die Chance auf den Ausgleich. Leider haben wir auch die nicht gemacht und dann haben wir aus Kontern weitere Tore kassiert.

Leider ist das nicht so gelaufen, wie wir uns das erwartet haben. Gratulation an Cro-Vienna, die aus ihren Chancen einfach mehr gemacht haben. Ich mache meiner Mannschaft aber auf keinen Fall einen Vorwurf machen, weil sie alles versucht hat."

Anton Grubesic: "Es war dann in der Höhe schon ein überraschender Sieg, den wir sehr gerne mitnehmen. Wir hatten eigentlich keine idealen Voraussetzungen, weil in der Vorbereitung ganz viele Spieler gefehlt haben. Wir mussten sogar unser U23-Match absagen, weil wir nicht genug Spieler zur Verfügung hatten. Dass wir dann einen "Dreier" mitnehmen, ist ein Wahnsinn. Anfangs hatten wir noch Probleme, weil die Mannschaft natürlich so noch nicht zusammengespielt hat. Dann gab es Chancen auf beiden Seiten und es hätte eigentlich in jede Richtung ausgehen können, wenngleich Essling wohl die besseren Möglichkeiten hatte.

Nach der Pause haben wir es dann besser gemacht und weiter vorne attackiert und dann konnten wir uns auch belohnen. Spätestens das 2:0 war dann eine Vorentscheidung. Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment aussprechen, wie sie bei der unglaublichen Hitze gekämpft hat und dann nach der Pause sogar noch zulegen konnte. Alles überragend waren Anes Avdovic über die Seite, Ivan Lijesnic in der Mitte und Antonio Stjepanovic im Tor."

