SC Maccabi Wien - DSV Fortuna 05 - Die Stimmen zum Match

Die DSV Fortuna 05 konnte seinen guten Saisonstart prolongieren, siegte Sonntagnachmittag mit 3:1 beim SC Maccabi Wien (siehe Spielbericht). Die Stimmen zum Match von Maccabi-Trainer Milan Sprecakovic und Fortuna-Coach Zemri Deari:

"Anfangsphase verschlafen"

Milan Sprecakovic: "Wir haben die Anfangsphase leider komplett verschlafen. Zuerst hatten wir einen Fehler im Spielaufbau und sind dafür sofort bestraft worden, wenig später hat unsere Abseitsfalle nicht geklappt. Da liegst du nach nicht einmal 15 Minuten 0:2 in Rückstand und musst einmal ordentlich kämpfen. Bis zur Pause haben wir uns dann aber gefangen und sogar die eine oder andere Chance herausgespielt. Leider hat Halbzeit zwei mit der Roten Karte dann sehr schlecht angefangen und dann war die Luft heraußen. Kompliment an Fortuna, die wirklich starken Fußball gezeigt hat und deutlich stärker war als wir. Wir konnten die Partie am Ende dann nur mehr ordentlich zu Ende spielen."

"90 Minuten dominiert"

Zemri Deari: "Bis auf ein paar kleine Phasen im Spiel, hatten wir das Match eigentlich die meiste Zeit im Griff. Bei diesen Temperaturen definitiv kein leichtes Unterfangen. Die ersten 30 Minuten waren richtig stark, wären auch noch mehr Tore möglich gewesen. Dann haben wir uns ein wenig zurückgenommen, konnten das hohe Tempo nicht durchgehend spielen. Am Ende haben wir verdient gewonnen und stehen nun mit 2 Siegen nach ebenso vielen Spielen da. Trotzdem wird uns auch in Zukunt niemand etwas schenken, weshalb wir schon ab morgen versuchen uns weiter zu verbessern und noch dominanter aufzutreten. Respekt aber an mein Team, das das wirklich sehr sehr gut gemacht hat. Ich bin zufrieden."

