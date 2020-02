RS Penzing - Siege gegen die Großen notwendig!

Details Freitag, 31. Januar 2020 21:01

Trotz einer durchaus akzeptablen Punkteausbeute, war in der Herbstsaison der 2. Landesliga Wien für den SC Red Star Penzing mehr möglich. Schuld an dieser Tatsache ist laut Cheftrainer Michael Sonvilla, dass man zwar gegen die "Kleinen" die vermeintlichen Pflichtsiege holte, gegen die Topmannschaften jedoch kaum punkten konnte. "Da wär absolut mehr möglich gewesen, trotzdem bin ich nicht komplett unzufrieden." Woran es scheiterte und wie und in welchen Bereichen man sich verbessern möchte, verriet mir der 50-Jährige im Gespräch.

Offensive ausbaufähig!

Dass nicht unbedingt alles schlecht war, ist laut Trainer Sonvilla ganz klar. Dass es jedoch auch noch Mängel gibt, die man auf jeden Fall ausbessern muss, ist auch offensichtlich. "Vor allem in der Offensive waren wir nicht durchschlagskräftig genug. Wir hatten in manchen Spielen nicht so viele Chancen, die die du dann hast musst du jedoch nutzen. Da fehlte uns die Durchschlagskraft", ist sich der Trainer bewusst. Da gilt es in der Winterpause anzusetzen. Der eine oder andere Transfer soll helfen, wieder gefährlicher vor dem gegnerischen Kasten zu werden. Spielerisch erwartet man sich von Seiten des Trainerteams im Winter auf jeden Fall einen Fortschritt. "Ziel für das Frühjahr ist es den Punkteschnitt zumindest zu halten, der ja wie gesagt nicht so schlecht war. Besser wäre es ihn jedoch zu verbessern. Ich erwarte mir von meinem Team einfach, dass die Leistungen in den einzelnen Spielen besser werden. Dann bin ich optimistisch, dass wir eine bessere Rolle einnehmen können."

Vorbereitung läuft gut!

Und wie es scheint, dürften die Maßnahmen bereits greifen. "Wir haben bereits erste Fortschritte verzeichnen können, uns ua. in einem Testspiel gegen den Wiener Stadtligisten SV Gerasdorf Stammersdorf mit einem 2:2 sehr wacker geschlagen", zieht Michael Sonvilla eine erste positive Zwischenbilanz. Es gilt sich weiter zu steigern um dann im Frühjahr auch wieder gegen die Topmannschaften der Liga, wie Simmering, Helfort usw. anschreiben zu können.

Marco Wiedermann

