2:0 gegen Fortuna - Ostbahn mit erstem Saisonsieg!

Sonntag, 30. August 2020 19:17

Nachdem man vergangene Woche doch etwas überraschend bei Siemens Großfeld mit 0:2 unterlag, gelang dem SC Ostbahn mit Trainer Vokan Kahraman im Auswärtsspiel gegen PHH Fortuna 05 ein verdienter 2:0-Sieg. Matchwinner war Doppeltorschütze Ulvi Özdemir. Während man bei Siemens Großfeld nicht die beste Leistung zeigen konnte, auch aufgrund von Verletzungen, war man diesmal klar besser und zeigte sich bissig aggressiv.

Souveräner Auftritt!

Diesmal verlief das Spiel anders. Immer wieder hatte man gute Angriffe auf Seiten der Gäste und konnte so die Abwehr der Hausherren in Bedrängnis bringen. Das verdiente 1:0 durch Ulvi Özdemir war die Folge. Über die rechte Seite spielte man einen schnellen Angriff und der Stürmer ließ sich im Strafraum die Chance nicht entgehen und sorgte für die Führung für Ostbahn (18.). Auch in weiterer Folge war man dem 2:0 näher als die Mannschaft von Thomas Lentsch dem Ausgleich. Bis zur Pause änderte sich jedoch nichts am Zwischenstand, mit dem 1:0 ging es in die Pause.

Volleytor und gehaltener 11er!

Der zweite Durchgang verlief dann ähnlich wie der erste. Ostbahn spielte und kam zu Möglichkeiten. Die Fortuna tat sich schwer zu Chancen zu kommen und musste sich dann einem Traumtor konfrontiert sehen. Ulvi Özdemir nahm nach einer guten Flanke den Ball volley aus der Luft und knallte ihn in die Maschen zum 2:0 für Ostbahn. Gut ins Bild passte an diesem Nachmittag auch, dass Ostbahn-Goalie Salih Cakaloglu in der 75. Minute einen Elfmeter der Hausherren halten konnte. Ermin Tutic sah dann noch die Rote Karte und dann war das Spiel beendet.

Volkan Kahraman (Trainer SC Ostbahn) nach dem Match:

"Nach der Niederlage letzte Woche, an dem auch nicht wirklich etwas für uns gelaufen ist, haben wir heute eine tolle Reaktion gezeigt. Heute waren wir bissig und haben gute Kombinationen gezeigt. Das war genau die richtige Antwort auf die Niederlage vergangene Woche."

Die Besten:

PHH Fortuna 05: -

SC Ostbahn: Ulvi Özdemir (ST), Salih Cakaloglu (TW)

Marco Wiedermann

