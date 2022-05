5:1 gegen Ottakring - Hellas Kagran schlägt vorne eiskalt zu!

Details Sonntag, 15. Mai 2022 07:55

Mit einer 1:5-Niederlage im Gepäck ging es für FCJ Alt Ottakring vom Auswärtsmatch bei FC Hellas Kagran in Richtung Heimat. Hellas Kagran ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FCJ Ottakring einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte Hellas K. bei Ottakring ebenfalls mit 5:1 für sich entschieden.

Knappe Führung zur Pause

Roman Flandorfer stellte die Weichen für FC Hellas Kagran auf Sieg, als er in Minute 14 mit dem 1:0 zur Stelle war. Martin Haberleitner beförderte das Leder zum 2:0 des Gastgebers über die Linie (25.). Doch knapp 10 Minuten vor der Pause kamen die Gäste noch einmal zurück ins Spiel. Magnus Lechner verkürzte für FCJ Alt Ottakring später in der 35. Minute auf 1:2. Hellas Kagran nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Kantersieg

In der 50. Minute brachte Oliver Bauregger das Netz für Hellas K. zum Zappeln. In der 56. Minute legte Leonardo Batista zum 4:1 zugunsten von FC Hellas Kagran nach. Mario Blaumüller überwand den gegnerischen Schlussmann nach Vorlage von Haberleitner zum 5:1 (62.). Letztlich feierte FC Hellas Kagran gegen FCJ Ottakring nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Hellas Kagran im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Hellas K. verbuchte insgesamt zwölf Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam FC Hellas Kagran auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Ottakring nimmt mit 27 Punkten den 14. Tabellenplatz ein. Die Gäste kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. Ansonsten stehen noch acht Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. FCJ Alt Ottakring ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen vier Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Als Nächstes steht für Hellas Kagran eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (23:00 Uhr) geht es gegen SC Columbia Floridsdorf. FCJ Ottakring empfängt parallel KSV Siemens Großfeld.

2. Landesliga: FC Hellas Kagran – FCJ Alt Ottakring, 5:1 (2:1)

62 Mario Blaumueller 5:1

56 Leonardo Batista 4:1

50 Oliver Bauregger 3:1

35 Magnus Lechner 2:1

25 Martin Haberleitner 2:0

14 Roman Flandorfer 1:0