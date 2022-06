FAC Wien Amat. deklassieren Liesing!

Details Montag, 13. Juni 2022 14:32

FAC Wien Amateure führte Liesing ASK nach allen Regeln der Kunst mit 7:2 vor. FAC Amat. setzte sich standesgemäß gegen Liesing ASK durch. Das Hinspiel hatte FAC Wien Amateure bei Liesing ASK mit 4:2 für sich entschieden.

Gäste haben nichts entgegenzusetzen

Oluwaseun Adewumi trug sich in der elften Spielminute in die Torschützenliste ein. Connor Dostal erhöhte den Vorsprung von FAC Amat. nach 29 Minuten auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Arthur Vozenilek schien die Partie bereits in der 39. Minute mit den Gastgebern einen sicheren Sieger zu haben. FAC Wien Amateure dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Klare Sache

Für den nächsten Erfolgsmoment von FAC Amat. sorgte Dostal (49.), ehe Adewumi das 5:0 markierte (59.). Mit zwei schnellen Treffern von Alexander Koppitz (62.) und Christopher Okoko (68.) machte Liesing ASK deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Für das 6:2 sorgte FAC Amat. in Minute 75. In der 83. Minute legte FAC Wien Amateure zum 7:2 nach. Am Ende fuhr FAC Wien Amateure einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte FAC Amat. bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Liesing ASK in Grund und Boden spielte.

Kurz vor Saisonende belegt FAC Amat. mit 57 Punkten den vierten Tabellenplatz. 92 Tore – mehr Treffer als FAC Wien Amateure erzielte kein anderes Team der 2. Landesliga.

Liesing ASK muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierten die Gäste im unteren Mittelfeld. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur neun Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten von Liesing ASK alles andere als positiv. Siege waren zuletzt rar gesät bei Liesing ASK. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sechs Spiele zurück.

Am nächsten Sonntag reist FAC Amat. zu Landstraßer Athletik Club-Inter, zeitgleich empfängt Liesing ASK Sportunion Schönbrunn.

2. Landesliga: FAC Wien Amateure – Liesing ASK, 7:2 (3:0)

83 Stefan TruniÄ? 7:2

75 Stefan TruniÄ? 6:2

68 Christopher Okoko 5:2

62 Alexander Koppitz 5:1

59 Oluwaseun Adewumi 5:0

49 Connor Dostal 4:0

39 Arthur Vozenilek 3:0

29 Connor Dostal 2:0

11 Oluwaseun Adewumi 1:0