4:2 gegen FAC Amat. - Columbia entscheidet Bezirks-Derby!

Gleich zum Auftakt ein Bezirksderby und SC Columbia Floridsdorf besiegte dabei die FAC Wien Amateure mit 4:2. "Es war ein klar verdienter Sieg in einem tollen Ligaspiel." Peter Flicker, Trainer der Hausherren zeigte sich nach dem Erfolg sehr zufrieden, erwischte seine Mannschaft doch einen richtig starken Tag.

Knappe Gäste-Führung

Die Hausherren erwischten den besseren Start, hätten schon früh in Führung gehen können. Den Durchbruch schaffte allerdings Christian Hueber, der sich nach einer knappen halben Stunde in den Strafraum setzte und dort gefoult wurde. Manuel Flicker machte in der 28. Minute aus dem fälligen Strafstoß das 1:0 von SC Col. Floridsdorf perfekt. Doch die Gäste hatten noch eine Reaktion parat - und das in doppelter Ausführung. In der 39. Minute erzielte Connor Dostal das 1:1 für FAC Amat. Bevor es in die Pause ging, hatten die Gäste noch das 2:1 parat (41.). Zur Pause war FAC Wien Amateure im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Überragender Ried dreht Partie

Eine starke Leistung zeigte Michael Ried, der sich mit einem Doppelpack für Col Floridsdorf beim Trainer empfahl (61./68.). Zunächst wurde er vom ebenfalls überragenden Hueber freigespielt und behielt die Nerven. Anschließend bekam er einen Lochpass gespielt und schloss ins kurze Eck ab. Christian Hueber stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für die Gastgeber her (90.). Mit dem Abpfiff war SC Columbia Floridsdorf der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Peter Flicker (Trainer SC Columbia Floridsdorf) nach dem Match:

"Es war ein klar verdienter Sieg in einem tollen Ligaspiel. Wir waren über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft und hätten die Partie auch schon früher für uns entscheiden können. Kompliment aber auch an die FAC-Mannschaft, die sich nie aufgegeben hat und eine unglaubliche Fitness aufgewiesen hat."

Nächster Prüfstein für SC Columbia Floridsdorf ist Liesing ASK (Samstag, 16:00 Uhr). FAC Amat. misst sich am selben Tag mit SC Red Star Penzing (17:00 Uhr).

2. Landesliga: SC Columbia Floridsdorf – FAC Wien Amateure, 4:2 (1:2)

90 Christian Hueber 4:2

68 Michael Ried 3:2

61 Michael Ried 2:2

41 Oluwaseun Adewumi 1:2

39 Connor Dostal 1:1

28 Manuel Flicker 1:0