Hellas Kagran bastelt weiter am Traumstart!

Details Sonntag, 18. September 2022 18:28

Nußdorfer AC blieb gegen FC Hellas Kagran chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Damit wurde Hellas Kagran der Favoritenrolle vollends gerecht und feierte den fünften Sieg im fünften Spiel. Für die Elf von Trainer Kristian Fitzbauer geht der perfekte Saisonstart damit nahtlos weiter. Mann des Spiels war Hellas-Akteur Jasmin Delic, dem in Halbzeit zwei innerhalb von nur 14 Minuten ein Hattrick gelang.

Gäste mit souveränem Auftritt

Das Selbstvertrauen durch den makellosen Start in die neue Saison, sah man den Gästen von Beginn des Spiels an. Mit sicherem Spielaufbau und guten Kombinationen bereitete man den Hausherren Probleme. Oliver Bauregger brachte seine Mannschaft nach einer halben Stunde in Führung. Hellas Kagran hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Delic-Show

Nach dem Seitenwechsel sollte dann ein Mann dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Jasmin Delic, holte zu einer absoluten Show-Einlage aus. Mit den Treffern zum 4:0 (61./65./75.) sicherte Jasmin Delic den Gästen nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 4:0 letztlich abpfiff, hatte der Tabellenprimus die drei Zähler unter Dach und Fach.

Nußdorfer AC findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Im Sturm der Heimmannschaft stimmt es ganz und gar nicht: Vier Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Die Lage von Nußdorfer AC bleibt angespannt. Gegen FC Hellas Kagran musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Hellas Kagran konnte sich gegen NAC auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. In der Defensive von Hellas K. griffen die Räder ineinander, sodass FC Hellas Kagran im bisherigen Saisonverlauf erst fünfmal einen Gegentreffer einsteckte. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, Hellas Kagran zu stoppen. Von den fünf absolvierten Spielen hat Hellas K. alle gewonnen.

Am kommenden Samstag trifft Nußdorfer AC auf Wiener Sport-Club 1b, FC Hellas Kagran spielt tags darauf gegen SC Maccabi Wien.

2. Landesliga: Nußdorfer AC – FC Hellas Kagran, 0:4 (0:1)

75 Jasmin Delic 0:4

65 Jasmin Delic 0:3

61 Jasmin Delic 0:2

30 Oliver Bauregger 0:1