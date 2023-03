Ausgeglichen und abwechslungsreich!

Details Montag, 06. März 2023 11:17

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen Gersthofer Sportvereinigung und FCJ Alt Ottakring 2:2. "Trotz starkem Start ins Spiel, haben wir nicht nachsetzen können und mussten am Ende mit dem Remis zufrieden sein." Für Wolfgang Prochaska war das Unentschieden zum Frühjahrsauftakt wenig befriedigend. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das der Gast letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Nach starkem Start nicht nachgesetzt

Das 1:0 in der dritten Minute brachte Gersthofer SV vermeintlich auf die Siegerstraße. Danijel Ivic traf nach einer schnellen Aktion aus der Drehung genau unter die Latte. "Aber anstatt an diesem Start anzuknüpfen, kam genau das Gegenteil", war Prochaska mit dem Spiel danach nicht mehr zufrieden. Zwar dominierte man die Partie, doch verpasste man das 2:0. Danach kam Ottakring besser ins Spiel, weil die Gastgeber nachlässiger wurden. Man nahm die Zweikämpfe nicht mehr so an und ließ Ball und Gegner Platz. Das Heimteam hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

"Um Ausgleich gebettelt"

Nach dem Seitenwechsel wurde man für die Nachlässigkeiten bestraft. Samuel Chira traf nach einem Freistoß per Kopf zum 1:1 zugunsten von Ottakring (53.). Der Weckruf für die Prochaska-Jungs. In der 56. Minute erzielte Marijan Maric das 2:1 für Gersthofer Sportvereinigung. Aus einer tollen Kombination über Cakir und Ivic, kam der Ball zu Maric und der traf trocken zur erneuten Führung.

Erneut nicht nachgelegt

Doch auch danach setzte man den Spielbetrieb quasi aus, schaute nur zu und kassierte wieder den Ausgleich. Aus einem aus Heimsicht unnötigen Elfmeter sorgte Can Lachner wenig später schon wieder für den Ausgleich. Am Ende mussten sich die Hausherren bei Torhüter Zivkovic bedanken, der im Eins-gegen-Eins all sein Können zeigte. Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter stand es zwischen Gersthofer SV und FCJ Alt Ottakring pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Wolfgang Prochaska (Trainer Gersthofer SV):

"Für mich als Trainer ist das Ergebnis enttäuschend, weil wir erneut zwei Gegentore aus Standards bekommen haben. Was für mich aber noch unverständlicher war, dass wir nach den Toren jeweils zu spielen aufgehört, so Ottakring im Spiel gehalten haben. Aufgrund der gezeigten Leistung aber ein gerechtes Remis."

Sicherlich ist das Ergebnis für Gersthofer Sportvereinigung nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Gersthofer SV verbuchte insgesamt neun Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Gersthofer Sportvereinigung befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

FCJ Ottakring muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ottakring findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Vier Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat FCJ Alt Ottakring derzeit auf dem Konto. Gewinnen hatte bei FCJ Ottakring zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Am kommenden Samstag trifft Gersthofer SV auf Nußdorfer AC, Ottakring spielt am selben Tag gegen Sportunion Schönbrunn.

2. Landesliga: Gersthofer Sportvereinigung – FCJ Alt Ottakring, 2:2 (1:0)

62 Can Lachner 2:2

56 Marijan Maric 2:1

53 Samuel Chira 1:1

3 Danijel Ivic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei