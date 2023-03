Wiener Sport-Club 1b siegt bei Liesing ASK!

Details Montag, 06. März 2023 13:42

Am Samstag trafen Liesing ASK und Wiener Sport-Club 1b aufeinander. Das Match entschied der Gast knapp aber dann verdient mit 1:0 für sich. "Unter dem Strich klingt das Ergebnis zwar knapp aber es war auf alle Fälle verdient, weil auch noch mehr möglich gewesen wäre", sieht Edvin Merdzic einen verdienten Erfolg seiner Mannschaft. Für das Goldtor sorgte Patrick Ibrahim Touray nach einer knappen Stunde.

Mehr vom Spiel

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Zuvor hatten die Gäste mehr vom Spiel, waren auch präsenter. Trotzdem versuchten die Hausherren mitzuspielen, fanden ein gutes Mittel in langen und hohen Bällen in die Spitze. Insgesamt war es jedoch ein schwieriges Spiel, weil starker Wind ging und der Platz noch nicht in bestem Zustand war.

Goldtor

Patrick Ibrahim Touray machte in der 59. Minute das 1:0 von Wiener Sport-Club 1b perfekt. Nach einem Freistoß aus dem seitlichen Halbfeld durch Emirhan Tütünci, versenkte er das Leder im gegnerischen Gehäuse. Danach hätten die Gäste noch nachlegen können, waren mehr Tore möglich. Am Ende punktete W. Sport-Club 1b dreifach bei Liesing ASK.

Edvin Merdzic (Trainer WSC 1B):

"Unter dem Strich klingt das Ergebnis knapp aber wir hätten auch deutlich höher gewinnen können. Wir wollen die Leistung von Liesing nicht schmälern, weil sie doch auch versucht haben spielerische Mittel zu suchen. Der Platz war für März in Ordnung, um aber guten Fußball spielen zu können, müsstest du wohl bis Mai warten. In Summe war es ein verdienter Sieg gegen einen guten Gegner."

Fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Liesing ASK derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang den Gastgebern auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Wiener Sport-Club 1b holte auswärts bisher nur neun Zähler. Mit sechs Siegen weist die Bilanz von W. Sport-Club 1b genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Wiener Sport-Club 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

W. Sport-Club 1b setzte sich mit diesem Sieg von Liesing ASK ab und belegt nun mit 22 Punkten den achten Rang, während Liesing ASK weiterhin 19 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Liesing ASK ist auf gegnerischer Anlage SC Columbia Floridsdorf (Samstag, 14:00 Uhr). Wiener Sport-Club 1b misst sich am gleichen Tag mit Landstraßer Athletik Club-Inter.

2. Landesliga: Liesing ASK – Wiener Sport-Club 1b, 0:1 (0:0)

59 Patrick Ibrahim Touray 0:1

Lukas Wiedermann

