Remis in letzter Minute: W. Sport-Club 1b in der Nachspielzeit erfolgreich!

Details Dienstag, 14. März 2023 07:59

LAC-Inter kam im Gastspiel bei W. Sport-Club 1b trotz Favoritenrolle nicht über ein 1:1-Remis hinaus. "Unterm Strich muss man zufrieden sein, weil wir doch erst sehr spät den Ausgleich gemacht haben, wenngleich wir schon zuvor etliche Chancen hatten." Edvin Merdzic. LAC ging früh in Führung (7.) und musste erst in der absoluten Schlussphase den Traum vom Auswärtssieg begraben.

LAC feldüberlegen

W. Sport-Club 1b geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Felix Feurer das schnelle 1:0 für LAC-Inter erzielte. Nach einem Eckball ging der Ball bis an die zweite Stange, von dort per Flanke wieder zurück ins Gefahrenzentrum und auf Höhe des Fünfers köpfte Feurer wuchtig ein. "Wir waren in dieser Phase bis Minute 20 eigentlich gar nicht im Spiel, LAC hätte noch das eine oder andere Tor mehr machen können", ist sich Merzic bewusst. Ein Tor mehr für Landstraßer Athletik Club-Inter machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Bis zum Schluss dran geglaubt

Halbzeit zwei gehörte dann ganz den Hausherren. Da haben wir tolle Kombinationen gezeigt und hätten schon viel früher den Ausgleich machen müssen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Stefano Cancar doch noch für einen Treffer sorgte (94.). Nachdem man auf der Seite durchgebrochen war, kam der Ball per Flanke von Emirhan Tütünci zu Cancar und der musste an der zweiten Stange nur mehr einschieben. Am Schluss sicherte sich W. Sport-Club 1b gegen LAC-Inter einen Zähler.

Edvin Merdzic (Trainer WSC 1B):

"Unterm Strich muss man zufrieden sein, weil wir doch erst sehr spät den Ausgleich gemacht haben, wenngleich wir schon zuvor etliche Chancen hatten. Anfangs waren wir gar nicht im Spiel, mussten froh sein nicht noch höher in Rückstand zu sein. Dann haben wir das Spiel aber übernommen und hätten schon früher den Ausgleich machen können."

Wiener Sport-Club 1b findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Sechs Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte W. Sport-Club 1b seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Landstraßer Athletik Club-Inter holte auswärts bisher nur 14 Zähler. Sicherlich ist das Ergebnis für die Gäste nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Zehn Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat LAC-Inter derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Landstraßer Athletik Club-Inter konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Wiener Sport-Club 1b tritt kommenden Sonntag, um 10:30 Uhr, bei Gersthofer Sportvereinigung an. Bereits einen Tag vorher reist LAC-Inter zu SC Columbia Floridsdorf.

2. Landesliga: Wiener Sport-Club 1b – Landstraßer Athletik Club-Inter, 1:1 (0:1)

94 Stefano Cancar 1:1

7 Felix Feurer 0:1

