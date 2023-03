SC Col. Floridsdorf entscheidet Topduell für sich!

Details Montag, 20. März 2023 07:28

Der SC Columbia Floridsdorf entschied das Top-Spiel der 2. Landesliga gegen den LAC-Inter knapp aber dann doch verdient mit 1:0 für sich. "Im Prinzip können wir sehr zufrieden sein, weil es sich auch um einen unmittelbaren Gegner gehandelt hat, wir jetzt neun Punkte Vorsprung haben und ziemlich wahrscheinlich zwei Mannschaften in die Wiener Stadtliga aufsteigen, wenn keine Wiener Mannschaft aus der Regionalliga Ost absteigt." Für Peter Flicker, Trainer der Hausherren, war der Erfolg auch eine Frage der Geduld. Für den Goldtreffer sorgte Top-Stürmer Christian Hueber nach einer knappen Stunde.

Wenige Höhepunkte

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Zuvor gab es von beiden nicht wirklich Möglichkeiten zu verzeichnen. Die etwas mehr als 120 Zuschauer bekamen lediglich Halbchancen zu sehen. Trotzdem war es ein attraktives Match, in dem beide Mannschaften kampfbetont zur Sache gingen.

Hueber wieder zur Stelle

"Nach der Pause wollten wir ruhig weiterspielen, weil ich wusste, der der das erste Tor macht wird ziemlich sicher gewinnen", so Flicker. Und tatsächlich: Christian Hueber brach für SC Columbia Floridsdorf den Bann und markierte in der 63. Minute die Führung. Nach einem Ballgewinn von Hueber knapp vierzig Meter vor dem gegnerischen Tor, spielte dieser einen hohen Pass in die Tiefe auf Simon Reisek. Der nahm sich die Kugel mit und spielte scharf zurück zum Passgeber und der drückte trocken ab. Michael Ried hatte später sogar die Möglichkeit aufs 2:0. Nach einem Sololauf bei dem er auch den gegnerischen Torhüter schon überspielt hatte, wurde der Winkel zum Tor aber zu spitz und so traf er nur das Außennetz. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen der Heimmannschaft und LAC-Inter aus.

Peter Flicker (Trainer SC Columbia Floridsdorf):

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen Landstraßer Athletik Club-Inter hält SC Col. Floridsdorf auch in der Tabelle gut im Rennen. An Col Floridsdorf gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 19-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Landesliga. Die Saison von SC Columbia Floridsdorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SC Col. Floridsdorf nun schon 13 Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Col Floridsdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Mit 32 ergatterten Punkten steht LAC-Inter auf Tabellenplatz vier. Die Gäste verbuchten insgesamt zehn Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte LAC-Inter deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist Landstraßer Athletik Club-Inter in diesem Ranking auf.

Am kommenden Samstag trifft SC Columbia Floridsdorf auf Gersthofer Sportvereinigung, Landstraßer Athletik Club-Inter spielt tags darauf gegen SC Red Star Penzing.

2. Landesliga: SC Columbia Floridsdorf – Landstraßer Athletik Club-Inter, 1:0 (0:0)

63 Christian Hueber 1:0

