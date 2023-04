Ostbahn nimmt immer Schwung auf!

Details Dienstag, 18. April 2023 07:30

Ostbahn XI kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:2-Erfolg davon. Die Heimmannschaft ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Liesing ASK einen klaren Erfolg. Dabei sieht man deutlich, dass der ehemals Tabellenletzte, im Frühjahr immer mehr Schwung aufnimmt. Zu einer torreichen Angelegenheit war auch das Hinspiel ausgeartet. Damals gab es jedoch keinen Sieger, 3:3 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Deutlich überlegen

SC Ostbahn XI ging in der 13. Minute in Front, Gökhan Ünver traf per Kopf. Wenig später legten die Gastgeber nach. Mustafa Sahin trug sich in der 18. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit dem 3:0 für SC Ostbahn XI war das Spiel eigentlich schon entschieden (30.). Noch in der ersten Hälfte erhöhte Ostbahn XI auf 4:0 (36.). In der 39. Minute legte Niklas Gall zum 5:0 zugunsten von SC Ostbahn XI nach. Die Partie war für Liesing ASK bereits zur Pause gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand.

ASK bleibt nur Ergebniskosmetik

Ostbahn XI gelang in der 46. Spielminute der sechsten Tagestreffer. Den Vorsprung von SC Ostbahn XI ließ Sahin in der 58. Minute anwachsen. Rückstand und Unterzahl – nachdem Alexander Koppitz von Liesing ASK auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (51.). David Pastuovic versenkte den Ball in der 85. Minute im Netz von Ostbahn XI. Halil Akaslan überwand den gegnerischen Schlussmann zum 8:1 für SC Ostbahn XI (86.). Mit dem Treffer zum 2:8 in der 88. Minute machte Pastuovic zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Ostbahn XI war jedoch weiterhin gewaltig. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem SC Ostbahn XI bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Auf 16. Rang hielt sich Ostbahn XI in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die zweite Position inne. SC Ostbahn XI bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Ostbahn XI in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur sechs Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Liesing ASK alles andere als positiv. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der Gast in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mit diesem Sieg zog SC Ostbahn XI an Liesing ASK vorbei auf Platz zwölf. Liesing ASK fiel auf die 13. Tabellenposition.

Am kommenden Sonntag trifft Ostbahn XI auf Landstraßer Athletik Club-Inter, Liesing ASK spielt tags zuvor gegen FC A11 - R.Oberlaa.

2. Landesliga: SC Ostbahn XI – Liesing ASK, 8:2 (6:0)

88 David Pastuovic 8:2

86 Halil Akaslan 8:1

85 David Pastuovic 7:1

58 Mustafa Sahin 7:0

46 Uemit Korkmaz 6:0

39 Niklas Gall 5:0

36 Goekhan Uenver 4:0

30 Goekhan Uenver 3:0

18 Mustafa Sahin 2:0

14 Goekhan Uenver 1:0

