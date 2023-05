Gersthof feiert souveränen Heimsieg!

Details Montag, 08. Mai 2023 13:19

Gersthofer SV errang am Sonntag einen 3:1-Sieg über Rapid Oberlaa. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Gersthofer Sportvereinigung die Nase vorn. "Ich bin mächtig stolz auf unser Team, das die Lehren aus dem schlechten Rückrundenstart gezogen hat." Für Gersthof-Cheftrainer Wolfgang Prochaska war es der erfolgreiche Auftakt zu sechs intensiven letzten Meisterschaftsrunden.

Klare Dominanz

Gersthofer Sportvereinigung erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Ercan Cakir traf in der fünften Minute mit einem tollen Schuss zur frühen Führung. In dieser Tonart ging es weiter. Philipp Bencsik, per Kopf nach Freistoß von Cakir, versenkte die Kugel zum 2:0 für das Heimteam (16.). Abermals legte Cakir, erneut nach Freistoßflanke, einen Treffer auf, diesmal für Matthias Eiba (23.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Marvin Rathauscher das 1:3 für A11 - R.Oberlaa (45.). "Da waren wir unachtsam- ein Missverständnis in der Hintermannschaft. Ein saudummes Gegentor", war sich Prochaska klar.

Rapid Oberlaa drückt, trifft aber nicht

Die Gäste investierten in der zweiten Halbzeit viel, wollten den Anschlusstreffer schießen. Die ein oder andere Möglichkeit ergab sich auch, doch Gersthof-Torhüter Zivkovic hielt mit starken Paraden seinen Kasten sauber. Selber hatten die Hausherren auch Chancen auf das 4:1. Am Ende blieb es aber beim 3:1.

Wolfgang Prochaska (Trainer Gersthofer SV):

"Ich bin mächtig stolz auf unser Team, das die Lehren aus dem schlechten Rückrundenstart gezogen hat. Wir haben uns von vier Spielern getrennt und der Karren läuft wieder. Unfassbar was das Team leistet, bei 38 Punkten und Platz vier in der Tabelle. Allerdings nur eine Momentaufnahme, da noch sechs harte Runden anstehen."

Gersthofer SV verbuchte insgesamt zwölf Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen.

Die Leistungssteigerung der Gäste lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo FC A11 - R.Oberlaa einen deutlich verbesserten fünften Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 13 ab. Mit elf Siegen weist die Bilanz von A11 - R.Oberlaa genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Gersthofer Sportvereinigung setzte sich mit diesem Sieg von R.Oberlaa ab und belegt nun mit 38 Punkten den vierten Rang, während FC A11 - R.Oberlaa weiterhin 35 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag tritt Gersthofer SV bei SC Maccabi Wien an, während A11 - R.Oberlaa einen Tag zuvor Sportunion Schönbrunn empfängt.

2. Landesliga: Gersthofer Sportvereinigung – FC A11 - R.Oberlaa, 3:1 (3:1)

45 Marvin Rathauscher 3:1

23 Matthias Eiba 3:0

16 Philipp Bencsik 2:0

5 Ercan Cakir 1:0

