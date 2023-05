LAC-Inter entführt die Punkte bei FAC!

Details Montag, 15. Mai 2023 10:04

"Grundsätzlich war das Spiel ausgeglichen, wir haben es nur verabsäumt die Tore zu machen. LAC hat das besser gemacht." Michael Maurer, Trainer der FAC Wien Amateure war nach dem Match gegen LAC-Inter nicht gänzlich unzufrieden, trauerte einem guten Spiel mit Potential für zumindest einen Punktgewinn nach. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Landstraßer Athletik Club-Inter ein 2:1-Sieger feststand.

Ausgeglichenheit ohne große Chancen

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Davor war das Match sehr ausgeglichen, beide Teams hatten ihre Spielanteile, jedoch kaum große Möglichkeiten. Die Gäste hatten bei einem Kopfball nach Freistoß noch die beste Möglichkeit auf einen Treffer.

Effizienz fehlt

"Nach der Pause sind die Jungs gut rausgekommen, hatten bei einer Chance als der gegnerische Torhüter überhoben wurde, der Verteidiger aber auf der Linie noch retten konnte, Pech." Mauer sah hier den Knackpunkt. Denn Ismael Drabo brachte LAC-Inter nach einem Freistoß aus der Halbposition in der 58. Minute in Front. Eric Damschen beförderte das Leder per direktem Freistoß zum 2:0 des Gasts über die Linie (78.). In der Schlussminute stellte der Schiedsrichter noch Cumali Bagirtlak von Landstraßer Athletik Club-Inter mit Gelb-Rot vom Platz. Unter dem Strich nahm LAC-Inter bei FAC Amat. einen Auswärtssieg mit.

Michael Maurer (Trainer FAC Wien Amateure):

"Grundsätzlich war das Spiel ausgeglichen, wir haben es nur verabsäumt die Tore zu machen. LAC hat das besser gemacht. In der Schlussoffensive konnten wir uns dann nicht mehr belohnen. Schade, weil die Jungs eigentlich eine gute Leistung gezeigt haben."

FAC Wien Amateure muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zehn Siege, vier Remis und elf Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto. FAC Amat. verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Landstraßer Athletik Club-Inter verbuchte insgesamt zwölf Siege, vier Remis und neun Niederlagen. LAC-Inter beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Landstraßer Athletik Club-Inter setzte sich mit diesem Sieg von FAC Wien Amateure ab und nimmt nun mit 40 Punkten den vierten Rang ein, während FAC Amat. weiterhin 34 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für FAC Wien Amateure ist Gersthofer Sportvereinigung (Sonntag, 10:30 Uhr). LAC-Inter misst sich am selben Tag mit Liesing ASK (10:15 Uhr).

Lukas Wiedermann

